MEGA BROKERS: Διατήρησε την πρωτιά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με αύξηση άνω του 17% το 2025

Τη θέση της ως η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ελληνική αγορά διατήρησε και το 2025 η MEGA BROKERS, καταγράφοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου συνεργατών της.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο ειδικής έκδοσης της Morax Media σε συνεργασία με την ICAP CRIF για τις 15 μεγαλύτερες εταιρείες Μεσιτών και Πρακτόρων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2025 στα 19,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,13%.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης βρίσκεται σε φάση έντονου μετασχηματισμού, με αυξανόμενο ανταγωνισμό, επενδύσεις στην τεχνολογία και συνεχή διεύρυνση των υπηρεσιών προς πελάτες και συνεργάτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ανάπτυξη της MEGA BROKERS στηρίζεται κυρίως στη συνεχή ενίσχυση του δικτύου συνεργατών της, αλλά και στις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εκπαίδευση και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας συνεργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τάσος Χατζηθεοδοσίου, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά επιβεβαίωσης της στρατηγικής του ομίλου.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη κατά 17,13% «δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά αποτέλεσμα καθημερινής δουλειάς, συνέπειας και συνεργασίας με το δίκτυο συνεργατών».

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους πελάτες της εταιρείας για τη συμβολή τους στην πορεία ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και νέα βήματα ανάπτυξης μέσα στο 2026.

Η εικόνα του κλάδου δείχνει ότι οι μεγάλες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης επιχειρούν πλέον να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα δίκτυά τους, επενδύοντας τόσο σε τεχνολογικές υποδομές όσο και σε υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, σε μια αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια.

