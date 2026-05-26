ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 10:41
Βρέθηκε στο κυλικείο του Κρατικού Νίκαιας το μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί

Βρέθηκε (!) το φορητό μηχάνημα υπερήχων καρδιάς από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Το μηχάνημα για τον εντοπισμό του οποίου του οποίου είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση βρέθηκε αφού είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές και τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι έλειπε ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος.

Παράλληλα, η διοικήτρια του νοσοκομείου διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)..

Τελικά, ο υπέρηχος βρέθηκε τοποθετημένος μέσα σε σακούλα δίπλα στο κυλικείο του νοσοκομείου.

Η επικρατέστερη εκτίμηση στο νοσοκομείο είναι ότι κάποιος εργαζόμενος ενδέχεται να χρειάστηκε το μηχάνημα σε κάποια κλινική, να το μετέφερε προσωρινά και στη συνέχεια να παρέλειψε να το επιστρέψει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση και τις αναζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, το άτομο που το είχε μετακινήσει πιθανόν το επέστρεψε διακριτικά στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Οι αρμόδιοι δεν θεωρούν πιθανό το σενάριο κλοπής από άτομο εκτός νοσοκομείου, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το μηχάνημα δεν θα είχε εγκαταλειφθεί εντός των εγκαταστάσεων.

Παρά τον εντοπισμό του υπερήχου, η έρευνα συνεχίζεται και η ΕΔΕ που έχει διαταχθεί αναμένεται να ολοκληρωθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρισκόταν.

