ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» το Λονδίνο: Συγκέντρωση από τον ακροδεξιό Ρόμπινσον για τον Κερκ, φόβοι για επεισόδια, 1.000 αστυνομικοί στους δρόμους  

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, με αφορμή τη διαδήλωση που οργανώνει (στη 1 μετά το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αλλά και για να ενισχύσει το εξτρεμιστικό κίνημα που εκφράζει.

«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές θέσεις του και έχει καταδικαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης. Είχε φυλακιστεί το 2018 για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και θα ακολουθήσει πορεία προς το Γουάιτχολ. Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, επιβεβαίωσε πως θα είναι εκεί.

Και «πορεία κατά του φασισμού»

Αντιδιαδήλωση έχει προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σε αυτήν την «Πορεία κατά του φασισμού», όπως την έχουν ονομάσει οι διοργανωτές της.

Οι αρχές του Λονδίνου έχουν γνωστοποιήσει πως περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί θα κινητοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.

