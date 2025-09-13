search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

13.09.2025

Δανία: Ιστορικού μεγέθους ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας – Επενδύει 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Η Δανία φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική της άμυνα με επενδύσεις ρεκόρ. Όπως γνωστοποίησε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της σκανδιναβικής χώρας, σχεδιάζεται η απόκτηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, εκτιμώμενης αξίας περίπου 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση για την ανασυγκρότηση των συστημάτων άμυνας της Δανίας μέχρι σήμερα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Απόλυτη προτεραιότητα»

Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια καθιστά την αντιαεροπορική άμυνα «απόλυτη προτεραιότητα» για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πόουλσεν.

«Η εμπειρία από την Ουκρανία δείχνει ότι τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του άμαχου πληθυσμού από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», επισημαίνεται.

Η Δανία σκοπεύει να αποκτήσει συνολικά οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς. Εξετάζει μεταξύ άλλων το γερμανικό σύστημα IRIS-T, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία. Τα πρώτα εξ αυτών αναμένεται να αναπτυχθούν στη Δανία μέχρι το τέλος της χρονιάς.

