Ο Δούκας στο πλευρό της Αλμπανέζε

Την πλήρη στήριξή του στον αγώνα που δίνει για το «Παλαιστινιακό» η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φρανσέσκα Αμπανέζε, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, κατά τη συνάντηση που είχαν την Κυριακή στο δημαρχείο της Αθήνας.

Με δεδομένο ότι η Αλμπανέζε δέχεται διώξεις και αντιμετωπίζεται από το φιλο-ισραηλινό λόμπι ως «μέγιστος εχθρός», η στήριξη στο πρόσωπό της είναι κρίσιμο μέγεθος.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Η ατιμωρησία δεν θα διαρκέσει για πάντα».

Σήμερα είχα την τιμή να συναντήσω τη Francesca Albanese @francesca.albanese.unsr.opt, Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, μια από τις πιο θαρραλέες φωνές υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου.

Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης για το διεθνές σύστημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ίδια επιμένει να μιλά για ευθύνη, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Παρά τις πιέσεις, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις που έχει δεχθεί, συνεχίζει αταλάντευτα να αναδεικνύει την πραγματικότητα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

