search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2025 08:02

Λονδίνο: «Κάντε πορεία για τον Τσάρλι Κερκ» – Επί ποδός 1.000 αστυνομικοί για τη συγκέντρωση του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον

13.09.2025 08:02
london_police

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν σήμερα στο Λονδίνο ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον για κινητοποίηση «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

«Κάντε πορεία για τη χώρα σας, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας, πορεία για τον Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο Ρόμπινσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 42χρονος Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές θέσεις του και έχει καταδικαστεί αρκετές φορές, μεταξύ άλλων για διασάλευση της δημόσιας τάξης. Είχε φυλακιστεί το 2018 για περιφρόνηση δικαστηρίου και το 2024 για ψευδείς ισχυρισμούς κατά πρόσφυγα από τη Συρία.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και θα ακολουθήσει πορεία προς το Γουάιτχολ. Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει την παρουσία αρκετών προσωπικοτήτων από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Ανακατάληψη», Ερίκ Ζεμούρ, επιβεβαίωσε πως θα είναι εκεί.

Και «πορεία κατά του φασισμού»

Αντιδιαδήλωση έχει προγραμματίσει την ίδια ώρα η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σε αυτήν την «Πορεία κατά του φασισμού», όπως την έχουν ονομάσει οι διοργανωτές της.

Οι αρχές του Λονδίνου έχουν γνωστοποιήσει πως περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί θα κινητοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθούν έκτροπα.

Διαβάστε επίσης:

«Χτύπημα» στη Γαλλία από τον Fitch: Υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας

Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην ανατολική ακτή της Καμτσάτκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο διάλογος του δράστη με τον πατέρα του – «Παραδώσου»- «Προτιμώ να αυτοκτονήσω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

erika_kirt
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»: Η υπόσχεση της χήρας του Τσάρλι Κερκ (Video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στο Ε1 για την επιστροφή ενοικίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

karavatou-kostopoulos-new
MEDIA

Καραβάτου: Η on air παρατήρηση στους συνεργάτες της - «Μπορείτε να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 09:22
klisi_kok
ΕΛΛΑΔΑ

Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

ANDROULAKIS_DETH2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Στόχος η ενίσχυση του κυβερνητικού προφίλ – 13ος μισθός, ΦΠΑ, ακρίβεια, ΕΝΦΙΑ οι αιχμές

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

1 / 3