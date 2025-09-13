Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην ανατολική ακτή της Καμτσάτκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών έγινε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.
Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό από τις ρωσικές αρχές.
Το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι δεν έχει εκδώσει προειδοποίηση.
Η ευρύτερη περιοχή είχε χτυπηθεί στις 30 Ιουλίου από σεισμό 8,8 Ρίχτερ, έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Γη.


