ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:50
04.05.2026 16:08

Από την Κρήτη στο Λονδίνο: Τέσσερις μαθήτριες γυμνασίου νίκησαν την Ευρώπη με τεχνητή νοημοσύνη σε διαγωνισμό του Generation next

Κάποιες ιδέες γεννιούνται από την ανάγκη να κάνεις τη ζωή λίγο πιο εύκολη για όσους αγαπάς ή νιώθεις πως έχεις κοινά χαρακτηριστικά. Η ιδέα των τεσσάρων μαθητριών από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά γεννήθηκε μέσα στις σχολικές αίθουσες, από την καθημερινή εμπειρία του στρες και της πίεσης που νιώθουν οι μαθητές όταν προσπαθούν να συγκεντρωθούν και να αποδώσουν.

Έτσι δημιούργησαν το CALMify AI: μια «έξυπνη» συσκευή που συνδυάζει AI κάμερα, μικροελεγκτή, δημιουργικό προγραμματισμό και 3D σχεδιασμό, με έναν απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο στόχο — να υποστηρίξει τη συναισθηματική ισορροπία των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης, να ενισχύσει τη συγκέντρωση και να μειώσει το άγχος.

Η ομάδα των μαθητριών Eva Golikova, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, με επιβλέποντα εκπαιδευτικό τον κ. Άλκη Μπακαρό — είχε ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στον εθνικό διαγωνισμό Generation Next. Αλλά η ιστορία τους δεν σταμάτησε εκεί.

Στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge (SUJ) 2026, οι μαθήτριες από την Κρήτη συναντήθηκαν με τις αντίστοιχες νικήτριες ομάδες από Αλβανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία και Τουρκία. Παρουσίασαν την πρότασή τους σε διεθνή επιτροπή και κέρδισαν την πρώτη θέση. Μαζί με αυτήν, ένα ταξίδι εκπαιδευτικής εμπειρίας στο Λονδίνο για όλα τα μέλη της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ειδικά workshops για την ενδυνάμωση της παρουσίασης και του βίντεο της πρότασής τους — μια εμπειρία που από μόνη της αποτέλεσε ένα πολύτιμο μάθημα ζωής.

Τέσσερις μαθήτριες από ένα νησί της Μεσογείου έδειξαν σε ολόκληρη την Ευρώπη ότι η τεχνολογία, όταν έχει καρδιά, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

