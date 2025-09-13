Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο διάλογος του δράστη με τον πατέρα του – «Παραδώσου»- «Προτιμώ να αυτοκτονήσω»

Ενώ οι αμερικανικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση τον Τάιλερ Ρόμπινσον, ως τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, είδαν το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες απο αμερικανικά ΜΜΕ ο πατέρας του νεαρού αναγνώρισε τον γιο του όταν το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News, ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες.

Ο πατέρας του προσπάθησε να τον πείσει να παραδοθεί όμως ο 22χρονος απάντησε ότι θα προτιμούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο πατέρας τότε κάλεσε έναν ιερέα, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Τάιλερ και την οικογένειά του. Ο ιερέας, μαζί με τον πατέρα του Τάιλερ, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν.

Ο ιερέας κάλεσε τις US Marshals (Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου). Οι Marshals στη συνέχεια συνέλαβαν τον Ρόμπινσον και τον κράτησαν μέχρι να φτάσει το FBI και να θέσει υπό κράτηση τον 22χρονο.

Εντωμεταξύ ο Εισαγγελέας της κομητείας της Γιούτα, Jeff Gray, σκοπεύει να απαγγείλει κατηγορίες την Τρίτη σε σχέση με τον πυροβολισμό και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της κομητείας.

Το γραφείο ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία για να αποφασίσει ποιες κατηγορίες θα ασκήσει.

Ο Gray αναμένεται επίσης να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, όπου θα κάνει δημόσια δήλωση σχετικά με την υπόθεση.

Ο δολοφόνος του Κερκ δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, δήλωσαν δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης στο CNN.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Τάιλερ μιλούσε αρχικά με τις αρχές επιβολής του νόμου, αλλά γρήγορα σταμάτησε να δίνει καταθέσεις αφού «ζήτησε δικηγόρο». Δεν είναι σαφές τι συζήτησε με τους αστυνομικούς πριν από αυτό.

Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του

Ένας άνδρας ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ συνελήφθη μετά από ένα ξέφρενο ανθρωποκυνηγητό, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές, δύο ημέρες μετά την δολοφονία του Κερκ, αυτής της επιδραστικής φιγούρας της τραμπικής νεολαίας, ένα συμβάν που συγκλόνισε τις βαθιά πολωμένες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η σύλληψη ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί (τοπική ώρα ΗΠΑ) από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαιώθηκε από τις αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα, όπου ο 31χρονος Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε πανεπιστημιούπολη.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν ρόλο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύστηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Οι αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν από την ημέρα της δολοφονίας αυτή ως «στοχευμένη» ενέργεια, δεν έχουν αναφερεθεί στα κίνητρα της δολοφονίας.

Ωστόσο, είπαν ότι βρήκαν αντιφασιστικά μηνύματα σε ανακτημένους κάλυκες όπως “‘Ε φασίστα! Πιάσε!”. Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού “Bella ciao“, ενώ άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένο ασαφή μηνύματα.

Την προηγούμενη μέρα, το FBI είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, που έδειχναν έναν αδύνατο νεαρό άνδρα να φοράει ένα σκούρο μπλουζάκι και μια στάμπα μια αμερικανική σημαία.

Σε ένα βίντεο, ένα άτομο που αναγνωρίστηκε ως ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει σε μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς και να πηδάει στο έδαφος.

Στη συνέχεια φαίνεται να εξαφανίζεται σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές ανέσυραν ένα κυνηγετικό όπλο τύπου Mauser 30-06. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Μέχρι χθες Πέμπτη βράδυ, η αστυνομία είχε λάβει περισσότερες από 7.000 κλήσεις για πληροφορίες.

Το προφίλ του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο Ρόμπινσον δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία που εξέτασε το Reuters. Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία ψηφοφόρων.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ήταν «ανενεργός» ψηφοφόρος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε ψηφίσει στις πρόσφατες εκλογές και δεν είχε απαντήσει σε επιστολή από το γραφείο του γραμματέα της κομητείας. Ωστόσο, η οικογένειά του ψηφίζει τους Ρεπουμπλικάνους.

Άλλες λεπτομέρειες για τη ζωή του Ρόμπινσον εξακολουθούσαν να γίνονται γνωστές σήμερα.

Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί έφυγε από εκεί.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον φαίνεται να διαβάζει δυνατά μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς εκείνη τον επευφημούσε.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, είπε ο Κοξ.

Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το επάγγελμα του πατέρα του δεν ήταν άμεσα σαφές.

Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook τα τελευταία χρόνια- οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν σήμερα – αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϋλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια καθώς τα τρία αγόρια προχωρούσαν στο σχολείο. Καμία από τις αναρτήσεις δεν φαινόταν να έχει πολιτικό περιερχόμενο με κανέναν τρόπο.

Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με επιτρεπτικούς νόμους περί πυροβόλων όπλων.

Το βράδυ της Πέμπτης, είπε ο Κοξ, ένα μέλος της οικογένειας τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του τηλεφώνησε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον «με πληροφορίες ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό».

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε επίσης μηνύματα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον μέσω της πλατφόρμας Discord, περιγράφοντας ότι άφησε ένα τουφέκι σε έναν θάμνο τυλιγμένο σε μια πετσέτα – που ταιριάζουν με το όπλο που ανακάλυψαν οι αρχές σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Spanish Fork, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

«Μάρτυρας»

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε την Πέμπτη με το αεροπλάνο του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Φοίνιξ της Αριζόνα, την έδρα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του, Turning Point USA, τον οποίο συνίδρυσε το 2012 σε ηλικία 18 ετών και ο οποίος έχει γίνει η μεγαλύτερη συντηρητική ομάδα νέων στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Με καταγωγή από τα προάστια του Σικάγο, χριστιανός και υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, ο πατέρας δύο παιδιών παράτησε πρόωρα το κολέγιο για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό.

Μετά τη δολοφονία, ο 30χρονος influencer και podcaster, με μεγάλη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια ακόλουθους σε διάφορες πλατφόρμες, έχει χαρακτηρισθεί ως «μάρτυρας» από την αμερικανική δεξιά.

Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να παραστεί στην κηδεία του, έχει κατηγορήσει την «ριζοσπαστική αριστερά» από την ημέρα της δολοφονίας πριν ζητήσει αυτοσυγκράτηση.

Αλλά σήμερα στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ο ίδιος είχε γίνει στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής εκστρατείας, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση εναντίον αριστερών «εξτρεμιστών» και των αγαπημένων του στόχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.

Οι ΗΠΑ, μια χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ανθρώπους, βλέπουν μια αύξηση της πολιτικής βίας τα τελευταία χρόνια. Ήδη φέτος, η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν, και ένας άλλος τοπικός αιρετός αξιωματούχος τραυματίστηκε σοβαρά.

Στην πανεπιστημιούπολη του Όρεμ, εκατοντάδες άνθρωποι που φορούσαν κόκκινα καπέλα MAGA (το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά») και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες προσευχήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

«Εξακολουθεί να φαίνεται τρελό το γεγονός ότι συνέβη αυτό», δήλωσε ο 35χρονος Τζόναθαν Σίλβα στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι εντελώς σουρεαλιστικό».

