search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 00:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 23:14

Γάζα: Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα, 50 νεκροί μέσα σε μια ημέρα – Αρνούνται να εγκαταλείψουν τη γη τους οι Παλαιστίνιοι

12.09.2025 23:14
gaza 223- new

Πενήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πρωί της Παρασκευής από ισραηλινά πυρά και επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένων 35 ανθρώπων μόνο στην Πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μόνο επιδρομή που στόχευε ένα σπίτι στο βορειοδυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για μέλη μιας οικογένειας της οποίας το σπίτι είχε πληγεί. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες αναφορές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει «τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις του εναντίον τρομοκρατικών υποδομών και πολυώροφων κτιρίων που έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικές υποδομές στην Πόλη της Γάζας».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με όλες τις περιοχές στις οποίες μπορούν να καταφύγουν οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζει μια επιχείρηση για τον έλεγχο της πόλης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Νούσεϊράτ και η Ντέιρ αλ-Μπαλά στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και αρκετές συνοικίες της Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βία στην περιοχή της Πόλης της Γάζας, όπως έχει κάνει σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε μεταβείτε αμέσως στις περιοχές που αναφέρονται», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτηση στο X.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας πριν τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι θέλουν να παραμείνουν στην πόλη παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν να σκοτωθούν, επειδή το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επιτεθεί ακόμη και σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας στο παρελθόν.

Διαβάστε επίσης:

Ελλάδα, ΗΠΑ και 41 χώρες καταδικάζουν τις φερόμενες ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Νεπάλ: Πρόωρες εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026 – Ορκίστηκε μεταβατική πρωθυπουργός πρώην δικαστικός, πολέμιος της διαφθοράς

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Χωρίς ποινικό μητρώο ο δράστης, δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο κόμμα – Οι 33 ώρες που οδήγησαν στη σύλληψή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ataman 7765- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

sikago astynomia 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Η επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ – Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

gaza 223- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα, 50 νεκροί μέσα σε μια ημέρα – Αρνούνται να εγκαταλείψουν τη γη τους οι Παλαιστίνιοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 00:12
ataman 7765- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

sikago astynomia 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Η επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ – Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

1 / 3