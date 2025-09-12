search
12.09.2025 22:31

Νεπάλ: Πρόωρες εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026 – Ορκίστηκε μεταβατική πρωθυπουργός πρώην δικαστικός, πολέμιος της διαφθοράς

12.09.2025 22:31
nepal prothipourgos 88- new

Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ διέλυσε το βράδυ Παρασκευής το Κοινοβούλιο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού Σουσίλα Κάρκι, σύμφωνα με την προεδρία.

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ Κάρκι ορκίστηκε νωρίτερα την Παρασκευή πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

Καθώς οι φήμες για έναν ενδεχόμενο ρόλο της αυξάνονταν, η Κάρκι δήλωσε σε ινδικό ειδησεογραφικό κανάλι αυτή την εβδομάδα ότι αποδέχτηκε τη θέση, γιατί «αυτά τα νέα αγόρια και κορίτσια, με παρακάλεσαν, με ζήτησαν». Είναι γνωστή για τον αγώνα της κατά των διεφθαρμένων στοιχείων, ενώ έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα των φύλων και έχει αποτελέσει έμπνευση για μια μεγάλη μερίδα νέων γυναικών, που στράφηκαν στη δικηγορία και τη Δικαιοσύνη.

«Συγχαρητήρια! Εύχομαι σε εσάς και στη χώρα επιτυχία», της είπε ο πρόεδρος της χώρας Ραμτσάντρα Παουντέλ μετά από μια σύντομη τελετή καθώς κατέγραφαν οι κάμερες της κρατικής τηλεόρασης.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Για ημέρες, το Νεπάλ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του στρατού, ο οποίος έχει επιβάλει πανεθνική απαγόρευση κυκλοφορίας και έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες στους δρόμους. Ο στρατηγός Άσοκ Ρατζ Σίγκελ, αρχηγός του στρατού, συναντήθηκε επανειλημμένα με τους φοιτητές-διαδηλωτές και τα μέλη της απομακρυσμένης κυβέρνησης.

Αν και ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι υπέβαλε την παραίτησή του την Τρίτη, ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Ποντέλ δεν το έκανε. Ο Θάπα δήλωσε ότι ο πρόεδρος υπέγραψε τον διορισμό της Κάρκι με βάση την εισήγηση των μεγάλων πολιτικών κομμάτων της χώρας. Η 73χρονη πρώην δικαστικός θα σχηματίσει υπουργικό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες.

Πολλοί Νεπαλέζοι, ιδιαίτερα εκείνοι που συμμετέχουν στο κίνημα της Γενιάς Ζ, είναι οργισμένοι για τη διαφθορά και ξεσηκώνονται ενάντια σε μια μικρή «ελίτ», που καταφέρνει ωστόσο να συσσωρεύει τεράστιο πλούτο.

Με περιορισμένες προοπτικές καριέρας στη χώρα, οι μορφωμένοι νέοι του Νεπάλ έχουν φύγει μακριά -ένα «brain drain», που έχει επιδεινώσει την οικονομία της χώρας. Κάθε μέρα, μερικές χιλιάδες Νεπαλέζοι εργάτες εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για χειρωνακτικές δουλειές στο εξωτερικό.

 Οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς της κυβέρνησης και η απαγόρευση των κοινωνικών μέσων κατέληξαν σε θύματα, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά των φοιτητών της «Γενιάς Ζ».

