Ανάλυση Politico: Γιατί η Αριστερά δεν μπόρεσε να βγάλει τον δικό της Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του κινήματος MAGA, χτίζοντας μεθοδικά θεσμούς εκεί όπου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε αποδυναμωθεί. Από μαχητικός ακτιβιστής και «σταρ» των μέσων έως αρχιτέκτονας της Turning Point USA, ο Κερκ αξιοποίησε το κενό εξουσίας και ιδεολογίας στη δεξιά για να καθιερωθεί ως οργανωτής, επικοινωνιακός παίκτης και πολιτικός με επιρροή. Σε αντίθεση με την αριστερά, που διαθέτει ακόμα ισχυρούς θεσμούς, ο Κερκ βρήκε το έδαφος πρόσφορο για να μετατραπεί σε κεντρικό μοχλό του τραμπισμού, χωρίς πραγματικό αντίστοιχο στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, γράφει το Politico, σε ανάλυση του δημοσιογράφου Ίαν Γουόρντ.

Ο Τσάρλι Κερκ καταλάβαινε — ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ — πώς λειτουργεί πραγματικά η εξουσία μέσα στο κίνημα MAGA, γράφει το Politico.

Όπως αποτυπώνουν τα αμέτρητα αφιερώματα στον Κερκ την ημέρα μετά τον θάνατό του, υπηρέτησε έναν εκθαμβωτικό αριθμό ρόλων μέσα στο ευρύτερο τραμπικό σύμπαν: μαχητικός ακτιβιστής και συζητητής· τεράστια προσωπικότητα των μέσων με έναν εκτεταμένο ψηφιακό «αυτοκρατορικό» μηχανισμό· επικεφαλής μιας πολιτικής μηχανής εκατομμυρίων δολαρίων στο Turning Point USA· εκλαϊκευτής των ιδεολογικών τάσεων της νεαρής και διαδικτυακής δεξιάς· περιστασιακός σύμβουλος του Τραμπ και του στενού του κύκλου και στενός φίλος με πολλούς από τους ισχυρότερους ενοίκους του Λευκού Οίκου και του Μαρ-α-Λάγκο.



Ο Κερκ δεν έχει πραγματικό αντίστοιχο στην αριστερά. Μια πρόχειρη προσέγγιση ενός αριστερόστροφου Κερκ θα ξεκινούσε με κάποιο συνδυασμό του ακτιβιστή υπέρ του ελέγχου των όπλων και πρώην στελέχους της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, Ντέιβιντ Χογκ, με τη φωνή συναίνεσης του κόμματος από την ομάδα του Pod Save America, εμπλουτισμένο με την διαδικτυακή αιχμηρότητα του αριστερού streamer Χασάν Πάικερ και τη δύναμη οικοδόμησης θεσμών ενός Τζορτζ Σόρος.



Ωστόσο, μια τέτοια φιγούρα στην αριστερά είναι πιθανότατα αδύνατη. Η υπερφυσική γοητεία του Κερκ και οι εξωπραγματικές ικανότητές του στη συγκέντρωση χρημάτων έπαιξαν αναμφίβολα μεγάλο ρόλο στην άνοδό του: Κατά τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της TPUSA, κυκλοφορούσαν ιστορίες για δύσπιστους μεγαλοδωρητές που έγραφαν επιταγές πέντε ψηφίων ακόμα και μετά από την πιο σύντομη συνάντηση με τον 18χρονο Κερκ.



Αλλά μια φιγούρα σαν τον Κερκ είναι πιθανόν εφικτή μόνο μέσα στις μοναδικές συνθήκες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ. Σε όλη του την καριέρα, η πραγματική υπερδύναμη του Κερκ ήταν η διαίσθησή του — και η επιδέξια εκμετάλλευση — της θεσμικής κενότητας του κόμματος υπό τον Τραμπ. Από το 2016, έχτισε συστηματικά πολιτικές οργανώσεις για να εκπληρώσουν τις λειτουργίες που κάποτε εξυπηρετούσε η κομματική υποδομή που ο Τραμπ είχε καταστρέψει. Στη θέση αδύναμων φοιτητικών οργανώσεων, όπως οι College Republicans, ο Κερκ έχτισε την Turning Point USA σε μια λαϊκή δύναμη με παραρτήματα σε περισσότερες από 800 πανεπιστημιουπόλεις. Στη θέση των κομματικών επιχειρήσεων κινητοποίησης ψηφοφόρων, επέκτεινε το ακτιβιστικό σκέλος της οργάνωσης, την Turning Point Action, σε μια μηχανή εκατομμυρίων δολαρίων για την προσέλευση στις κάλπες. Εισήγαγε τα podcasts και τις παρουσίες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον χώρο που άφησαν τα παραδοσιακά κομματικά μηνύματα και οι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες. Καθώς το GOP γινόταν ένα ολοένα και πιο κενό κέλυφος με τον Τραμπ — και μόνο τον Τραμπ — στον πυρήνα του, ο Κερκ δημιούργησε νέες θεσμικές δομές για να κρατήσει την εύθραυστη κατασκευή ενωμένη γύρω από τον ηγέτη της.

«Ανακάλυψε» τον Τζέι Ντι Βανς – Ο ρόλος του στη νίκη του Τραμπ στις πολιτείες – κλειδιά



Ήταν ξεκάθαρος για τη φιλοδοξία του να μετατρέψει την TPUSA σε ένα είδος υποκατάστατου για όλους τους παλιούς επίσημους φορείς της δεξιάς. «Θέλουμε να είμαστε ένας θεσμός σε αυτή τη χώρα τόσο γνωστός και ισχυρός όσο οι New York Times, το Χάρβαρντ και οι τεχνολογικές εταιρείες», είπε πρόσφατα στην Deseret News. «Και πιστεύουμε ότι το δημιουργούμε αυτό».



Δεν πέτυχε ακριβώς, αλλά η επιτυχία που κατάφερε να σημειώσει του έδωσε πραγματική πολιτική δύναμη μέσα στο GOP. Το 2021, εντόπισε τον τότε υποψήφιο JD Vance ως ανερχόμενη φιγούρα στο κίνημα MAGA και τον σύστησε στους ισχυρούς του τραμπικού κόσμου. Σύμφωνα με ορισμένους, οι προσπάθειες κινητοποίησης ψηφοφόρων της TPUSA σε πολιτείες-κλειδιά όπως η Αριζόνα και το Ουισκόνσιν βοήθησαν να κλίνει η εκλογή του 2024 υπέρ του Τραμπ, κερδίζοντας στον Κερκ έναν αθόρυβο αλλά ισχυρό ρόλο στην ομάδα μετάβασης του Τραμπ και μια απευθείας γραμμή προς το Οβάλ Γραφείο.

Η γέννηση του κινήματος MAGA



Το MAGA ήταν ένας κάπως απρόσμενος ιδεολογικός χώρος για τον Κερκ. Μεγαλώνοντας σε ένα πλούσιο προάστιο του Σικάγο, ξεκίνησε την καριέρα του ως μαθητής λυκείου με έντονη φιλελεύθερη-φιλελεύθερη (libertarian) κλίση, πάθος για τον Ρας Λίμπο και αναδυόμενο ενδιαφέρον για την πολιτική του Tea Party. Αφού ίδρυσε την TPUSA το 2012 για να αμφισβητήσει αυτό που έβλεπε ως προοδευτική ορθοδοξία στις πανεπιστημιουπόλεις (παρότι δεν φοίτησε ποτέ ο ίδιος σε κολέγιο), άργησε κάπως να αγκαλιάσει τον Τραμπ: Το 2016 υποστήριξε τον κυβερνήτη Σκοτ Γουόκερ του Ουισκόνσιν και έπειτα τον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, προτού ενταχθεί στην καμπάνια του Τραμπ ως υπεύθυνος προγράμματος και συντονιστής κοινωνικών μέσων για τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.



Στα επόμενα οκτώ χρόνια, ο Κερκ έχτισε την TPUSA και το ακτιβιστικό της σκέλος, την Turning Point Action, σε δύο από τις ισχυρότερες συντηρητικές νεανικές οργανώσεις της χώρας — και σε ουσιαστικά οχήματα του κινήματος MAGA. Κατά την ίδια περίοδο, υπέστη μια λεπτή ιδεολογική μεταμόρφωση: Σταδιακά άφησε πίσω τον φιλελευθερισμό της εποχής του Tea Party υπέρ ενός λαϊκιστικού εθνικισμού επηρεασμένου από τον Τραμπ, βασισμένου στην ιδέα ότι οι συντηρητικοί βρίσκονται σε πόλεμο για να «σώσουν τον δυτικό πολιτισμό», όπως είπε πρόσφατα στην Deseret News, από τις καταστροφικές δυνάμεις του προοδευτισμού. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υιοθέτησε τον συντηρητικό χριστιανισμό και άρχισε να διοργανώνει συνέδρια που συνδύαζαν τον τραμπικό λαϊκισμό με πιο ρητές χριστιανικές εθνικιστικές ιδέες. Όλη την ώρα, τελειοποιούσε τη μέθοδό του για την πιο ισχυρή πολιτική ευαγγελιστική δράση: τη ζωντανή, δια ζώσης αντιπαράθεση στις πανεπιστημιουπόλεις, όπου μονομαχούσε με φοιτητές για το «wokeness», τη φυλή, τη μεταναστευτική πολιτική, την πίστη, την οικογένεια και οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση των πολιτισμικών πολέμων της ημέρας.

Η «άλωση» των Ρεμπουμπλικανών από τον Τραμπ και τοπ brand name του Κερκ

Ακόμα και στο πεδίο των ιδεών, ο Κερκ εκμεταλλεύτηκε το ιδεολογικό τοπίο που άφησε η αποψίλωση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από τον Τραμπ. Ένα κόμμα χωρίς ισχυρές θεσμικές δομές στερείται επίσης οποιωνδήποτε ουσιαστικών ιδεολογικών ελέγχων, ένα κόμμα όπου τα όρια ανάμεσα στο πνευματικό κυρίαρχο ρεύμα και την ιδεολογική περιφέρεια — στον βαθμό που αυτά τα όρια υφίστανται καθόλου — είναι εξαιρετικά πορώδη. Ο Κερκ πλοηγήθηκε με μαεστρία σε αυτήν την πορώδη κατάσταση για να χτίσει το brand του, ταλαντευόμενος ανάμεσα σε μια φαινομενικά καλοπροαίρετη ειλικρίνεια του «απλώς θέτω ερωτήσεις» και σε μια πραγματική ανεκτικότητα — ακόμη και όρεξη — για ακραίες ιδέες. Ο Κερκ συμμετείχε σε συζητήσεις ωρών με φιλελεύθερους φοιτητές, κι έπειτα αναζητούσε δεξιούς που ακόμη και πολλοί μέσα στο κίνημα MAGA θεωρούσαν εκτός ορίων — άτομα όπως ο ανοιχτά θεοκρατικός πάστορας Νταγκ Γουίλσον, τον οποίο ο Κερκ προσκάλεσε σε συνέδριο πίστης της TPUSA το 2024, ή ο μοναρχικός συγγραφέας Κέρτις Γιαρβίν, που υπήρξε καλεσμένος κάποτε στο podcast του Κερκ. Στη μία φράση, διακήρυσσε — και συχνά ζούσε — μια δέσμευση σε μια μικρού-λ (small-L) φιλελεύθερη αντιπαράθεση στο παραδοσιακό «παζάρι ιδεών»· στην επόμενη, φλέρταρε με έμμεσες αντι-φιλελεύθερες και αντιδημοκρατικές ιδέες, συμπεριλαμβανομένης της μυθοπλασίας ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν.





Ωστόσο, η πραγματική δύναμη του Κερκ δεν ήταν ποτέ ως διανοούμενος ή θεωρητικός — τείνει να αντανακλά τις ιδεολογικές τάσεις της δεξιάς παρά να τις διαμορφώνει — αλλά ως οικοδόμος θεσμών σε ένα τοπίο όπου όλοι οι θεσμοί είχαν ανατιναχτεί. Και αυτό, εν μέρει, βοηθά να εξηγηθεί γιατί εξακολουθεί να μην έχει πραγματικό αντίστοιχο στην αριστερά. Ο Κερκ εμφανίστηκε στη ρεπουμπλικανική σκηνή σε μια στιγμή που οι συντηρητικοί θεσμοί είχαν ισοπεδωθεί από τον Τραμπ και τους συμμάχους του. Ξεκινώντας από αυτά τα κατεστραμμένα θεμέλια, μπόρεσε να χτίσει την παρουσία του σε κάθε γωνιά του GOP του Τραμπ.

Το Δημοκρατικό Κόμμα σήμερα υποφέρει από μια δική του κενότητα, αλλά οι υπάρχουσες δομές του εξακολουθούν να στέκονται — για καλό ή για κακό. Όπως ο Κερκ καταλάβαινε καλά, δεν μπορείς να γίνεις οι New York Times, το Χάρβαρντ και η Meta όλα μαζί, αν αυτοί οι θεσμοί εξακολουθούν να έχουν ισχύ, καταλήγει ο δημοσιογράφος του Politico στην ανάλυσή του.

Διαβάστε επίσης:

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο Χαλίλ Αλ Χάγια επέζησε της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά»: Σε πολεμικό αμόκ το ΝΑΤΟ – Στέλνει δυνάμεις στα σύνορα της Ευρώπης για να «οχυρωθεί» απέναντι στη Ρωσία

OHE: Η ΓΣ ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα για λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό – Για «πολιτικό τσίρκο» μιλά το Ισραήλ