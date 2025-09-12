Επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά»: Σε πολεμικό αμόκ το ΝΑΤΟ – Στέλνει δυνάμεις στα σύνορα της Ευρώπης για να «οχυρωθεί» απέναντι στη Ρωσία

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό ενάεριο χώρο αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του, Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο της πολεμικής υστερίας ύστερα από την φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου της και την κατάρριψη από την Πολωνία ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Αν και η Μόσχα καταρρίπτει ως «μύθους» τους ισχυρισμούς περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος, οι «πρόθυμοι» έδειχναν σαν… έτοιμοι από καιρό για κλιμάκωση της σύγκρουσης, με εμπλοκή του ΝΑΤΟ και απειλές για ηχηρή απάντηση.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες κι ενώ οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν επιδίδονται σε ρεσιτάλ ρωσουστερίας για το περίεργο περιστατικό με τα drones από… κόντρα πλακέ, που που έκαναν «σουρωτήρι» την αεράμυνα του ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

🔴LIVE: joint press conference by @SecGenNATO Mark Rutte and Supreme Allied Commander Europe General Alexus G. Grynkewichhttps://t.co/Cm6ince46S — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 12, 2025

Είπε ότι η “ανατολική φρουρά” θα συγκροτηθεί με πολυάριθμα μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

«Η Διοίκηση Επιχειρήσεων των Συμμάχων (ACO), η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, θα εκτελέσει την επιχείρηση Eastern Sentry κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ. Αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στάση μας για την προστασία και την άμυνα όλων των Συμμάχων.

Η πολυτομεακή δραστηριότητα, η οποία θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα συνεχιστεί για αόριστο χρονικό διάστημα, αποτελεί απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων ρωσικών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η Συμμαχία αντέδρασε ήδη γρήγορα και αποφασιστικά σε αυτή την κατάσταση, αποδεικνύοντας την ικανότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τη Συμμαχία, αλλά τώρα θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για να ενισχύσει τη στάση της».

«Η παραβίαση του εναερίου χώρου της Πολωνίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν επηρεάζει μόνο την Πολωνία», δήλωσε ο Στρατηγός Alexus G. Grynkewich, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης. «Ενώ η πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, το ΝΑΤΟ δεν περιμένει, αλλά ενεργεί».

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της συμμαχίας.

«Η Πολωνία και οι πολίτες από όλη τη Συμμαχία θα πρέπει να είναι σίγουροι από την ταχεία αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τη σημαντική ανακοίνωσή μας εδώ σήμερα», είπε.

Η Συμμαχία θα ενισχύσει επίσης την αεροπορική της άμυνα.

«Το Eastern Sentry και αυτή η νέα προσέγγιση θα προσφέρουν ακόμη πιο στοχευμένη και ευέλικτη αποτροπή και άμυνα όπου και όποτε χρειάζεται, προκειμένου να προστατεύσουμε τους λαούς μας και να αποτρέψουμε περαιτέρω απερίσκεπτες και επικίνδυνες ενέργειες όπως αυτή που συνέβη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Grynkewich.

Οι σύμμαχοι έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν την ανάπτυξη δυνάμεων και δυνατοτήτων για την επιχείρηση Eastern Sentry. Η Δανία θα συνεισφέρει δύο F-16 και μια φρεγάτα αντιπυραυλικής άμυνας, η Γαλλία θα συνεισφέρει τρία Rafale και η Γερμανία θα συνεισφέρει τέσσερα Eurofighter. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης εκφράσει την προθυμία του να συνεισφέρει. Αυτές οι δυνάμεις και άλλες θα ενισχύσουν τις υπάρχουσες συμμαχικές δυνάμεις και θα βελτιώσουν την αποτρεπτική και αμυντική στάση του ΝΑΤΟ όπου και όταν χρειαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 40.000 στρατιώτες, από περίπου 10.000, θα αναπτυχθούν στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας τις επόμενες ημέρες σε απάντηση στις στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας, οι οποίες ξεκινούν στη Λευκορωσία σήμερα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εθνικής Άμυνας της Πολωνία. Παράλληλα, ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει επιθετικά ελικόπτερα Apache για ασκήσεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Τρία γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale «θα συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου» καθώς και της Ανατολικής Ευρώπης μαζί με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, μετά «την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία», ανακοίνωσε χθες ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

