To NATO προειδοποιεί τη Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας – Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την Τετάρτη τη Μόσχα μετά την κατάρριψη αρκετών από τα drones της στον πολωνικό εναέριο χώρο, προειδοποιώντας τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η διατλαντική συμμαχία ήταν «έτοιμη» για περαιτέρω εισβολές.

Ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής συμμαχίας δήλωσε ότι «μια πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού» βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν η επίθεση ήταν σκόπιμη, «αυτό που είναι σαφές είναι ότι η παραβίαση χθες το βράδυ δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό».

«Η αεράμυνά μας είναι συνεχώς σε ετοιμότητα», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, αφού μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν το ρωσικό σμήνος. «Το μήνυμά μου είναι σαφές: σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία… σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η Βαρσοβία κατέρριψε τα drones με την υποστήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ, αφού εντόπισε 19 αντικείμενα να εισέρχονται στο έδαφός της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Ο Ρούτε επαίνεσε την «πολύ επιτυχημένη» επιχείρηση, στην οποία, όπως είπε, συμμετείχαν πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης και γερμανικά συστήματα αεράμυνας Patriot.

Μετά το περιστατικό, η Πολωνία ζήτησε έκτακτες διαβουλεύσεις με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ — επικαλούμενη τη λεγόμενη ρήτρα του Άρθρου 4 της συμμαχίας. Ο Ρούτε δήλωσε ότι τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ «εξέφρασαν αλληλεγγύη με την Πολωνία και κατήγγειλαν την απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βαρσοβίας δήλωσαν ότι παρέμειναν σε «συνεχή επαφή» με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ, τον Αμερικανό στρατηγό Άλεξους Γκρίνκεβιτς.

Η Οάνα Λουνγκέσκου, μέλος του think tank Royal United Services Institute και πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι το περιστατικό έδειξε ότι «αν η Μόσχα ήθελε να δοκιμάσει τις άμυνες του ΝΑΤΟ, διαπίστωσε ότι το ΝΑΤΟ ήταν έτοιμο».

«Αλλά σε μια εποχή που η Ρωσία αναλαμβάνει ολοένα και πιο απερίσκεπτες ενέργειες, τα λόγια πρέπει να υποστηριχθούν από περισσότερες δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας σε όλη την ανατολική πλευρά», πρόσθεσε.

Η Μόσχα έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να σχολιάσει το περιστατικό, αν και ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας στην Πολωνία δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ότι τα drones προέρχονταν από τη Ρωσία ήταν «αβάσιμοι».

Ενώ η παραβίαση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ συμμετέχει στον πόλεμο πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία, χώρες όπως η Ρουμανία έχουν στείλει στο παρελθόν πολεμικά αεροσκάφη για να παρακολουθούν τα drones που πλησιάζουν το έδαφος της συμμαχίας.

Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4 του NATO

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο λόγος αυτός επιτρέπει την επείγουσα διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ένα από τα κράτη μέλη θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη σύγκληση συνομιλιών υψηλού επιπέδου με σκοπό τη συζήτηση των απειλών και των τρόπων αντιμετώπισής τους.

«Πιο κοντά από ποτέ η προοπτική μεγάλης διαμάχης»

Υπενθυμίζεται ότι ο Τουσκ δήλωσε ότι ο πολωνικός στρατός κατέγραψε 19 παραβιάσεις από drone στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μιλώντας στο πολωνικό κοινοβούλιο, ο Τουσκ είπε ότι τρία – ή ίσως τέσσερα – drone καταρρίφθηκαν από πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Ο Τουσκ ανέφερε ότι ένας σημαντικός αριθμός drone εισέβαλε στη χώρα από τη Λευκορωσία. Το τελευταίο drone καταρρίφθηκε στις 06:45 τοπική ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός σημείωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική όμως μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και ανέφερε ότι η Πολωνία ζήτησε την εφαρμογή του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, προκειμένου να υπάρξουν διαβουλεύσεις για να καθοριστεί εάν έχει απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός κράτους μέλους.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι αναμένει μεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτών των διαβουλεύσεων. «Αυτός δεν είναι απλώς ένας πόλεμος για τους Ουκρανούς. Πρόκειται για μια αντιπαράθεση που η Ρωσία έχει κηρύξει εναντίον ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου», τόνισε. Από την πλευρά της η «υπουργός Εξωτερικών» της ΕΕ, Κάγια Κάλας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου», προσθέτοντας ότι «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ήταν σκόπιμη και όχι τυχαία. […] Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει».

Ρωσία: Δεν υπήρχαν στόχοι στην Πολωνία – Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι είχαν προγραμματιστεί επιθέσεις σε πολωνικό έδαφος, μετά τις καταγγελίες για παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι οι σημερινές επιθέσεις είχαν ως αποκλειστικό στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε ότι η εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν δεν ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Ρωσία δήλωσε ακόμη έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκό σχέδιο για δάνειο στην Ουκρανία μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Φον ντερ Λάιεν πρότεινε κυρώσεις στο Ισραήλ και στο Τελ Αβίβ… ενοχλήθηκαν: «Η ΕΕ στέλνει κακό μήνυμα»

Προκλητική δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ για την επίθεση στη Ντόχα: «Θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά»