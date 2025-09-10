search
ΚΟΣΜΟΣ

10.09.2025 13:48

Προκλητική δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ για την επίθεση στη Ντόχα: «Θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά»

10.09.2025 13:48
doha-vomvardismos

Το ότι το Ισραήλ δέχεται παγκόσμια κατακραυγή -ακόμη και από τους πιο ισχυρούς συμμάχους του- για την επίθεση στη Ντόχα, οι αξιωματούχοι του όχι μόνο δεν πτοούνται, αλλά προετοιμάζονται για την επόμενη απόπειρα.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λέιτερ, μιλώντας στο Fox, είπε πως μπορεί το Ισραήλ «να δέχεται λίγη κριτική (από εχθρούς και συμμάχους), αλλά θα το ξεπεράσουν».

Δεν έδειξε μάλιστα ίχνος ανθρωπιάς για το γεγονός ότι από την επίθεση που είχε στόχο αξιωματούχους της Χαμάς, τελικά σκοτώθηκαν 3 σωματοφύλακες, ένας αστυνομικός του Κατάρ, ο γιος του διαπραγματευτή για την εκεχειρία και ένας συνεργάτης.

«Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο χθεσινό αεροπορικό του πλήγμα εναντίον του Κατάρ, θα το πετύχει την επόμενη φορά», δήλωσε ο Λέιτερ, αναφέροντας πως το Ισραήλ «αλλάζει προς το καλύτερο».

«Η περιοχή αλλάζει προς το καλύτερο καθώς αφαιρούμε από αυτούς τους εχθρούς της ειρήνης και από αυτούς τους εχθρούς του δυτικού πολιτισμού την ικανότητά τους να ασκήσουν τρομοκρατία», είπε.

Την ίδια ώρα ακόμη και ο πιο ισχυρός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, έκαναν λόγο μια «μονομερή» ενέργεια που δεν προωθεί τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα, με τον Τραμπ να δηλώνει δυσαρεστημένος με τον Νετανιάχου.

