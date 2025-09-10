Η Πολωνία ζήτησε ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ – Διαβουλεύσεις για το αν απειλείται η χώρα από τη Ρωσία

Την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από ρωσικά drones χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί.

Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι «τα μέλη (σ.σ. του ΝΑΤΟ) θα διαβουλεύονται μεταξύ τους όποτε, κατά την άποψη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τουσκ δήλωσε ότι ο πολωνικός στρατός κατέγραψε 19 παραβιάσεις από drone στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μιλώντας στο πολωνικό κοινοβούλιο, ο Τουσκ είπε ότι τρία – ή ίσως τέσσερα – drone καταρρίφθηκαν από πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Ο Τουσκ ανέφερε ότι ένας σημαντικός αριθμός drone εισέβαλε στη χώρα από τη Λευκορωσία. Το τελευταίο drone καταρρίφθηκε στις 06:45 τοπική ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός σημείωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική όμως μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και ανέφερε ότι η Πολωνία ζήτησε την εφαρμογή του άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, προκειμένου να υπάρξουν διαβουλεύσεις για να καθοριστεί εάν έχει απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός κράτους μέλους.

BREAKING:



First video appears of Polish fighter jets using missiles to shoot down Russian suicide drones over Poland



🇵🇱🇷🇺 pic.twitter.com/OthKR6JiIg — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

Ο Τουσκ δήλωσε ότι αναμένει μεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτών των διαβουλεύσεων. «Αυτός δεν είναι απλώς ένας πόλεμος για τους Ουκρανούς. Πρόκειται για μια αντιπαράθεση που η Ρωσία έχει κηρύξει εναντίον ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου», τόνισε. Από την πλευρά της η «υπουργός Εξωτερικών» της ΕΕ, Κάγια Κάλας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου», προσθέτοντας ότι «τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ήταν σκόπιμη και όχι τυχαία. […] Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει».

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση.

This isn't Ukraine.

This is Poland.

Russian attack drone. pic.twitter.com/KA2J9zdqP5 September 10, 2025

«Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων». Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.



Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.



Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς ανέφερε ότι η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία προχώρησε στη χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 September 10, 2025

«Αεροσκάφη χρησιμοποίησαν όπλα κατά εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο υπουργός. «Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ». Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Εν συνεχεία, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι οι αρχές της Πολωνίας εντόπισαν επτά drones και τα συντρίμμια ενός άγνωστου αντικειμένου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Καρολίνα Γκαλέτσκα δήλωσε ότι πέντε από τα drones και τα συντρίμμια του άγνωστου αντικειμένου εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία, που συνορεύει με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Ανέφερε ότι τα άλλα δύο drones εντοπίστηκαν στην κεντρική και βόρεια Πολωνία, πολύ πιο μακριά από τα σύνορα: το ένα εντοπίστηκε σε ένα χωράφι στο Μνισκόφ, στην επαρχία Λοτζ της κεντρικής Πολωνίας, περίπου 250 χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία και το άλλο εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Ελμπλάνγκ της βόρειας Πολωνίας.

Σημειώνεται ότι από τη Ρωσία δεν υπάρχει ακόμα κάποια αντίδραση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Με σοβαρά επεισόδια και περίπου 50 συλλήψεις ξεκίνησαν οι πορείες στο Παρίσι (video)

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic – Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Ανάλυση CNN: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προκάλεσε σοκ και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα