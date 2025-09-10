Ανάλυση CNN: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ προκάλεσε σοκ και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα

Καθώς μεγενθύνεται το κύμα αντιδράσεων ανά τον κόσμο για την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ, με στόχο την εκεί αντιπροσωπεία της Χαμάς, το CNN επιχειρεί σε ανάλυσή του να εξηγήσει γιατί η επίθεση αυτή προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια κοινότητα και ποιες είναι οι συνέπειές της.

Στην ανάλυση αυτή αναφέρεται ότι η ισραηλινή επιχείρηση δεν είναι εντελώς απροσδόκητη. Οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς είναι νεκροί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την εισβολή μαχητών της οργάνωσης στο Ισραήλ, τη σφαγή περίπου 1.200 Ισραηλινών και την ομηρία σχεδόν 250 ακόμη. Από τότε, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι θα στοχεύσει κάθε ηγέτη της Χαμάς, είτε βρίσκεται στη Γάζα είτε στο εξωτερικό, και έχει ενεργήσει σύμφωνα με αυτή τη δέσμευση. Επομένως, αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αναμενόμενη εδώ και καιρό.

Ωστόσο, ένα γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη μπορεί να είναι ακόμα σοκαριστικό. Κι αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους:

Πρώτον, το Ισραήλ ανέλαβε ανοιχτά την ευθύνη.

Την τελευταία φορά που οι Ισραηλινοί σκότωσαν έναν ηγέτη της Χαμάς εκτός της Λωρίδας της Γάζας – μια επιχείρηση που σκότωσε τον προκάτοχο του Αλ-Χάγια, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη πέρυσι – δεν είπαν σχεδόν τίποτα για την επιχείρηση. Φυσικά, ο κόσμος υποψιάστηκε ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο, αλλά ένας βασικός κανόνας των μυστικών επιχειρήσεων είναι να μην μιλάς γι’ αυτές. Και στην περίπτωση του Χανίγια, το Ισραήλ δεν ανέλαβε την ευθύνη για τον θάνατό του παρά μόνο πέντε μήνες μετά την εκτέλεση της επιχείρησης.

Εδώ, οι Ισραηλινοί ανέλαβαν αμέσως και δημοσίως την πλήρη ευθύνη για την επιχείρηση. Ήθελαν ο κόσμος να γνωρίζει ότι οι ηγέτες της Χαμάς δεν θα στοχεύονται μόνο οπουδήποτε, αλλά και με τον πιο θρασύ τρόπο, με μια επιχείρηση με όνομα («Summit of Fire») που αποτελείτο από δέκα στρατιωτικά αεροσκάφη που εκτοξεύουν δέκα πυρομαχικά αέρος-εδάφους.

Δεύτερον, ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν ζητήσει από το Κατάρ να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Χαμάς

Δεν επρόκειτο για επίθεση εναντίον μυστικής τρομοκρατικής βάσης σε απομακρυσμένη περιοχή. Ήταν επίθεση εναντίον τοποθεσίας γνωστής στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, στην πρωτεύουσα μιας χώρας που συνεργάζεται στενά και με τις δύο χώρες. Μια τέτοια ενέργεια είναι άνευ προηγουμένου.

Η τοποθεσία της Χαμάς δεν ήταν μυστική. Υπήρχε μια σιωπηρή συμφωνία ότι, ενώ το Ισραήλ μπορούσε να δολοφονήσει τους ηγέτες, δεν θα το έκανε δεδομένου του ρόλου του Κατάρ στη διαμεσολάβηση των συνομιλιών.

Τρίτον, η επίθεση «βυθίζει» την επίτευξη συμφωνίας για τους ομήρους

Ο μόνος τρόπος για την ασφαλή επιστροφή των υπολοίπων ομήρων είναι μέσω μιας συμφωνίας. Οι όμηροι κρατούνται σε βαθιά υπόγεια, γεγονός που δυσχεραίνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διάσωσης. Η Χαμάς έχει δηλώσει δημοσίως ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διάσωσης των ομήρων θα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατό τους. Χωρίς συμφωνία, οι όμηροι δεν θα απελευθερωθούν. Η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας απαιτεί συζητήσεις με την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα και, μέσω αυτών των ηγετών, με τους ηγέτες των μαχητών μέσα στη Γάζα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει αυτό.

Η επιχείρηση που διεξήγαγε το Ισραήλ πιθανότατα θα σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Το Κατάρ ενδέχεται να αναστείλει ή να υποβαθμίσει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο. Και αν η επιχείρηση ήταν επιτυχής, ενδέχεται να μην υπάρχουν πλέον ηγέτες της Χαμάς εκτός της Γάζας με την απαραίτητη επιρροή για να κλείσουν μια συμφωνία και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων σε κάθε περίπτωση.

Τι σημαίνει αυτό για τους ομήρους;

Η Χαμάς έχει λίγα μέσα στη διάθεσή της για να ανταποκριθεί σε αυτή την επίθεση του Ισραήλ. Η στρατιωτική της ικανότητα έχει υποβαθμιστεί σημαντικά και η δυνατότητά της να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ έχει μειωθεί. Η Χαμάς μπορεί ακόμα να εμπνεύσει τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ, όπως προφανώς έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με μια επίθεση στην Ιερουσαλήμ εναντίον Ισραηλινών πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου. Αλλά κατά τα άλλα, η Χαμάς είναι ένα απομεινάρι αυτού που ήταν πριν από τις 7 Οκτωβρίου, όταν η οργάνωση υπήρχε ως ισχυρή στρατιωτική δύναμη.

Ωστόσο, η Χαμάς ελέγχει τη μοίρα των ομήρων, είκοσι από τους οποίους είναι ακόμα ζωντανοί μετά από 700 ημέρες αιχμαλωσίας. Υπάρχει πλέον σημαντικός κίνδυνος η Χαμάς να ανταποδώσει τα πυρά εναντίον του Ισραήλ εκτελώντας έναν ή περισσότερους από τους ομήρους. Ο στόχος θα ήταν να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ ότι ο μόνος τρόπος για να σωθούν οι όμηροι είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να γίνει αποδεκτή η παραμονή της Χαμάς στην εξουσία στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ δεν θα κάνει ποτέ.

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Για να μειώσουν αυτόν τον κίνδυνο για τους ομήρους, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καταστήσουν σαφές ότι αν πάθουν κάτι το αποτέλεσμα θα είναι μια ακόμη χειρότερη κατάσταση για τη Χαμάς. Ο Λευκός Οίκος μπορεί να σταματήσει τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί οποιαδήποτε συμφωνία. Η Χαμάς ελπίζει από καιρό ότι ο Τραμπ θα απαιτήσει κάποια στιγμή από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, ακόμη και πριν από την επίτευξη συμφωνίας. Ο Τραμπ μπορεί να αποκλείσει αυτή την πιθανότητα και να καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια διαπραγματευτική λύση μόνο εάν οι όμηροι παραμείνουν αβλαβείς και τελικά απελευθερωθούν.

Από την άλλη, αναφέρεται στην ανάλυση, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου τα θύματα της τρομοκρατίας της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από σαράντα Αμερικανών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι ηγέτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν στόχος της ισραηλινής επιχείρησης στη Ντόχα, επαίνεσαν αυτές τις σφαγές και υποσχέθηκαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες. Η μοίρα τους ήταν προδιαγεγραμμένη όταν αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επίθεση.

Συνέχεια της σύγκρουσης

Σε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση του Λευκού Οίκου, η Καρολάιν Λίβιτ είπε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για ειρήνη». Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου περίπου την ίδια ώρα δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει με τη συμφωνία που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγες ημέρες. Η συμφωνία αυτή απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ζωντανούς ομήρους και τα λείψανα των νεκρών σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους και την έναρξη μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Πάντα υπάρχει η ελπίδα ότι η Χαμάς θα αποδεχτεί αυτούς τους όρους, αλλά ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι απίθανο. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί και, στην καλύτερη περίπτωση, θα χρειαστούν εβδομάδες για να αποκατασταθεί οποιαδήποτε διπλωματική οδός.

