Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που έγινε στόχος των ισραηλινών επιδρομών στο Κατάρ – Τι είχε πει για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που έγινε στόχος του Ισραήλ στο Κατάρ την Τρίτη, έχει γίνει ολοένα και πιο κεντρική προσωπικότητα στην ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης από τότε που σκοτώθηκαν τόσο ο Ισμαήλ Χανίγιε όσο και ο Γιαχία Σινουάρ πέρυσι.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε ως στόχο κορυφαία στελέχη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Χάγια, του εξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και επικεφαλής διαπραγματευτή. Δύο πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι η αντιπροσωπεία διαπραγματεύσεων της ομάδας για την κατάπαυση του πυρός στη Ντόχα επέζησε της επίθεσης.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξέσπασε πριν από δύο χρόνια, ο Χάγια θεωρείται ευρέως ως η πιο ισχυρή προσωπικότητα της ομάδας στο εξωτερικό από τότε που ο Χανίγιε σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν τον Ιούλιο του 2024.

Είναι μέλος ενός πενταμελούς συμβουλίου ηγεσίας της Χαμάς από τότε που ο Σινουάρ σκοτώθηκε από το Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο στη Γάζα.

Κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και έχει χάσει αρκετούς στενούς συγγενείς – συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου γιου του – σε ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας και είναι βετεράνος της Χαμάς.

Θεωρείται ότι έχει καλούς δεσμούς με το Ιράν, μια ζωτική πηγή όπλων και χρηματοδότησης για τη Χαμάς, και έχει συμμετάσχει ενεργά στις προσπάθειες της ομάδας να μεσολαβήσει για αρκετές εκεχειρίες με το Ισραήλ, παίζοντας βασικό ρόλο στον τερματισμό μιας σύγκρουσης του 2014 και ξανά στις προσπάθειες να τερματιστεί ο τρέχων πόλεμος στη Γάζα.

Γεννημένος στη Λωρίδα της Γάζας το 1960, ο Χάγια είναι μέλος της Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εντάχθηκε στη Μουσουλμανική Αδελφότητα – το σουνιτικό ισλαμιστικό κίνημα από το οποίο προέκυψε η Χαμάς – μαζί με τον Χανίγιε και τον Σινουάρ, λένε πηγές της Χαμάς.

Στη Γάζα, συνελήφθη αρκετές φορές από το Ισραήλ.

Το 2007, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε το οικογενειακό του σπίτι στη συνοικία Σετζάιγιε της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετούς συγγενείς του, και κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014 μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, το σπίτι του μεγαλύτερου γιου του Χάγια, Οσάμα, βομβαρδίστηκε, σκοτώνοντας τον ίδιο, τη σύζυγό του και τρία από τα παιδιά τους.

Ο Χάγια δεν ήταν εκεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Έφυγε από τη Γάζα πριν από αρκετά χρόνια, υπηρετώντας ως υπεύθυνος της Χαμάς για τους δεσμούς με τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο και έχοντας ως βάση του τον ρόλο στο Κατάρ.

Ο Χάγια συνόδευσε τον Χανίγιε στην Τεχεράνη για την επίσκεψη τον Ιούλιο, κατά την οποία δολοφονήθηκε.

«Περιορισμένη επιχείρηση»

Ο Χάγια φέρεται να έχει πει ότι οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που στάθηκαν η αφορμή για τον πόλεμο της Γάζας είχαν σκοπό να συλλάβουν «έναν αριθμό στρατιωτών» για να τους ανταλλάξουν με φυλακισμένους Παλαιστίνιους.

«Αλλά η μονάδα του σιωνιστικού στρατού κατέρρευσε εντελώς», είπε σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφοριών που συνδέεται με τη Χαμάς, αναφερόμενος στον στρατό του Ισραήλ.

Περισσότεροι από 64.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν άλλους 250 στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Ο Χάγια δήλωσε ότι η επίθεση κατάφερε να επαναφέρει το παλαιστινιακό ζήτημα στο διεθνές προσκήνιο.

Ο Χάγια ηγήθηκε των αντιπροσωπειών της Χαμάς σε συνομιλίες με το Ισραήλ για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία θα περιελάμβανε ανταλλαγή Ισραηλινών που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς με Παλαιστίνιους σε ισραηλινές φυλακές.

Έχει εκτελέσει και άλλο πολιτικό έργο για τη Χαμάς. Το 2022, ηγήθηκε μιας αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Δαμασκό για να διορθώσει τις σχέσεις με τον πρώην Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, οι οποίες είχαν διακοπεί μια δεκαετία νωρίτερα, όταν το κίνημα υποστήριξε την εξέγερση κατά του Άσαντ.

