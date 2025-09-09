Ντόναλντ Τραμπ: Πώς η προεδρία τον έκανε κατά 3,4 δισ. πλουσιότερο σε έναν χρόνο – Ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις είχε τη πιο προσοδοφόρα χρονιά της ζωής του. Ο πρόεδρος πλέον αξίζει 7,3 δισ. δολάρια, αριθμός-ρεκόρ, αυξημένος από τα 4,3 δισ. το 2024, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την προεδρία. Το κέρδος των 3 δισεκατομμυρίων τον ανέβασε κατά 118 θέσεις στη λίστα Forbes 400, όπου φέτος κατατάσσεται στο Νο. 201.

Κανένας πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ δεν έχει χρησιμοποιήσει τη θέση εξουσίας του για να κερδίσει τόσα πολλά όσο ο Τραμπ.

Τα κρυπτονομίσματα

Το βασικό μέσο εμπλουτισμού του: τα κρυπτονομίσματα, μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων γεμάτη υπερβολές και ευάλωτη στους ρυθμιστικούς φορείς. Σε συνεργασία με τους τρεις γιους του, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2024 μια κρυπτο-πρωτοβουλία με το όνομα World Liberty Financial, η οποία αρχικά δυσκολεύτηκε να βρει ανταπόκριση. Έπειτα, κέρδισε τις εκλογές.

Ο επιχειρηματίας στον χώρο των crypto Τζάστιν Σαν, τον οποίο είχε κατηγορήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για απάτη, επένδυσε 75 εκατομμύρια δολάρια, διοχετεύοντας περίπου 40 εκατομμύρια στον εκλεγμένο πρόεδρο και άλλα εκατομμύρια σε μέλη της οικογένειάς του, δίνοντας το έναυσμα για έναν χείμαρρο πλούτου που από τότε έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τον Ιανουάριο, λίγες μέρες πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ λάνσαρε ένα memecoin, προσθέτοντας εκατοντάδες εκατομμύρια στο ταμείο του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Τραμπ χαλάρωσε την εποπτεία πάνω στα κρυπτονομίσματα και υπέγραψε νομοθεσία ευνοϊκή για τον κλάδο, διασφαλίζοντας ότι θα επωφεληθεί προσωπικά από συγκρούσεις συμφερόντων. Τα memecoins του, που αρχικά ήταν δεσμευμένα για τρεις μήνες, πλέον ξεκλειδώνονται καθημερινά, απελευθερώνοντας δεκάδες εκατομμύρια κάθε εβδομάδα. Το World Liberty Financial, εντωμεταξύ, συνεχίζει να πουλά tokens, ακόμη και σε αδιαφανείς αγοραστές, αποφέροντας μέχρι στιγμής περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια εταιρεία της οικογένειας Τραμπ λαμβάνει περίπου το 75% των εσόδων αυτών, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο πρόεδρος φέρεται να σχεδίαζε την πώληση μέρους αυτής της εταιρείας, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε δικαστικά διορισμένος επόπτης της Trump Organization σε δικαστή της Νέας Υόρκης τον Μάιο. Παραμένει άγνωστο ποιο ποσοστό πωλήθηκε ή αν η συναλλαγή ολοκληρώθηκε ποτέ. Η ταυτότητα του φερόμενου αγοραστή επίσης παραμένει άγνωστη. Η Trump Organization δεν απάντησε σε ερωτήσεις για τη συμφωνία. (Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από δημοσιογράφο του Forbes, ο πρόεδρος ξέσπασε εναντίον του στο Truth Social.)

Με τους υποστηρικτές του να ρίχνονται σε ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, ο Τραμπ διαχειρίστηκε τα δικά του χρήματα συντηρητικά. Ξεχρέωσε δάνειο 114 εκατομμυρίων δολαρίων για τον ουρανοξύστη 40 Wall Street, ένα προβληματικό ακίνητο στη Νέα Υόρκη, στις αρχές του καλοκαιριού. Τον Ιούλιο εξόφλησε δύο μικρότερα δάνεια, συνολικού ύψους περίπου 15 εκατομμυρίων, για πολυτελείς κατοικίες στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα. Επίσης, επένδυσε έντονα σε δημοτικά και εταιρικά ομόλογα. Ο ισολογισμός του Τραμπ είναι πλέον πιο ισχυρός από ποτέ, με εκτιμώμενες υποχρεώσεις 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιουσιακά στοιχεία 8,4 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 1,1 δισεκατομμύρια είναι σε ρευστά διαθέσιμα.

Κερδίζοντας από τα Crypto και το γκολφ



Tο μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην καθαρή του περιουσία προέρχεται από την είσοδό του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, που του εξασφάλισε ένα βουνό μετρητών. Διατηρεί ακόμα πολλά coins, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν την αξία τους όσο ξεκλειδώνονται κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Παρακάτω, το Forbes παρουσιάζει ποια τμήματα της περιουσίας του Τραμπ ενισχύθηκαν περισσότερο τον τελευταίο χρόνο:

Memecoin: +710 εκατομμύρια

Ρευστά διαθέσιμα: +660 εκατομμύρια

Επιχείρηση αδειών και διαχείρισης: +410 εκατομμύρια

Νομική νίκη: +470 εκατομμύρια

Tokens του World Liberty Financial: +340 εκατομμύρια

Stablecoin επιχείρηση: +240 εκατομμύρια

Σχεδόν κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου του πηγαίνει καλά. Εφετείο στη Νέα Υόρκη ακύρωσε πρόστιμο περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων για απάτη τον Αύγουστο. Η επιχείρηση αδειοδότησης ακινήτων του Τραμπ, που ήταν στάσιμη για χρόνια, έχει επιστρέψει δυναμικά, με νέες συμφωνίες στη Σαουδική Αραβία, το Βιετνάμ, τη Ρουμανία, την Ινδία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 580% το 2024 στα 45 εκατομμύρια, ενισχύοντας την αξία της επιχείρησης κατά 400 εκατομμύρια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το χαρτοφυλάκιο γηπέδων γκολφ και clubs του προέδρου συνεχίζει να ευημερεί, με τα κέρδη να αυξάνονται κατά περίπου 30% το 2024, προσθέτοντας περίπου 325 εκατομμύρια στην καθαρή του περιουσία.

Με τόσο χρήμα να εισρέει, ο πρόεδρος ίσως επιστρέψει σύντομα στην πρώτη του αγάπη: την οικοδόμηση.

Αυτός και η οικογένειά του συζητούν εδώ και χρόνια την κατασκευή μικρών οικισμών σε γήπεδα γκολφ στη Σκωτία και τη Φλόριντα.

Τέτοια έργα απαιτούν μεγάλη ρευστότητα, κάτι που δεν ήταν πάντα διαθέσιμο στον Τραμπ. Όμως τώρα, αφού ανέκτησε τον Λευκό Οίκο —και εκμεταλλεύτηκε την εξουσία που συνεπάγεται— μπορεί πλέον να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει.

