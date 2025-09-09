Γαλλία: Πιο κοντά στον Λεκορνύ για τη θέση του πρωθυπουργού ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να καταλήγει στην επιλογή του υπουργού Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνύ ως επόμενου πρωθυπουργού της Γαλλίας.

Το γραφείο του Μακρόν σχεδίαζε την επιλογή του Λεκορνύ από το βράδυ της Δευτέρας, εν μέσω της κατάρρευσης της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, λόγω των σχεδίων για περικοπή του προϋπολογισμού του επόμενου έτους κατά 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν άμεση γνώση του θέματος.

Το γραφείο του προέδρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο διάδοχος του Μπαϊρού θα ονομαστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η Γαλλία αντιμετωπίζει τη διπλή απειλή της εθνικής διακοπής λειτουργίας στις 10 Σεπτεμβρίου και των μεγάλων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματίσει τα συνδικάτα για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ενώ ο Λεκορνύ, ένας από τους πρώτους συμμάχους του Μακρόν που έχει επιβιώσει από αρκετές ανασχηματισμούς της κυβέρνησης, έχει προταθεί ως υποψήφιος πρωθυπουργός, ένας από τους συμμάχους του υπουργού δήλωσε στο POLITICO ότι οι πιθανότητες επιτυχίας φαίνονται αυξημένες αυτή τη φορά, με την επιφύλαξη ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι να γίνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λεκορνύ τηλεφωνούσε το Σαββατοκύριακο για να συγκεντρώσει υποστήριξη για την πιθανή πρωθυπουργία του. Έχει ήδη αρχίσει να επικοινωνεί με πιθανούς υποψηφίους υπουργούς, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν άμεση γνώση των τηλεφωνημάτων. Η επιλογή του Λεκορνύ είναι αρκετά σοβαρή ώστε να συζητείται σε ομαδικές συνομιλίες μεταξύ των απερχόμενων υπουργικών συμβούλων, σύμφωνα με έναν από αυτούς.

Με το τέλος της θητείας του να πλησιάζει γρήγορα, ο Μακρόν φαίνεται επίσης να ευνοεί τον Λεκορνύ επειδή θέλει μια «επιλογή από την καρδιά» για τον επόμενο πρωθυπουργό του, σύμφωνα με έναν από τους δύο στενούς συνεργάτες του προέδρου. Οι επόμενες προεδρικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το 2027 και ο Μακρόν δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα λόγω των περιορισμών θητείας.

Ωστόσο, ο Λεκορνύ – ή όποιος αναλάβει την πρωθυπουργία – θα αντιμετωπίσει τα ίδια εμπόδια που καταδίκασαν τον Μπαϊρού, ο οποίος αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του εντός των επομένων ωρών, και τον πρώην πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ. Η έκταση της ήττας του Μπαϊρού στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα – 364 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσής του και μόνο 194 τον υποστήριξαν – και τα μηνύματα που εκπέμπουν οι βουλευτές υποδηλώνουν ότι τον περιμένει ένας δύσκολος δρόμος.

Ενώ ο Μακρόν πιέζει τα μετριοπαθή κόμματα να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν, η εδραίωση μιας μέσης οδού είναι δύσκολη, επειδή οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και οι συντηρητικοί Les Républicains διαφωνούν ριζικά ως προς τον τρόπο επίλυσης του μεγαλύτερου προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, την ψήφιση ενός προϋπολογισμού για το 2026 που θα περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες και θα καθησυχάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, χωρίς να εμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη ή να πλήξει υπερβολικά τη μεσαία τάξη.

Ο κοινοβουλευτικός ηγέτης των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, κάλεσε τη Δευτέρα τον Μακρόν να ορίσει πρωθυπουργό από τις τάξεις του κόμματός του. Ο αρχηγός του κόμματος, Ολιβιέ Φορέ, αρνήθηκε την Τρίτη να απαντήσει στο ερώτημα αν οι βουλευτές του κόμματός του θα είναι έτοιμοι να καταψηφίσουν αμέσως τον Λεκορνύ.

Διαβάστε επίσης:

Σε γραμμή… Κομισιόν το Λονδίνο – Κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία στη Γάζα, «δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα»

Γαβριήλ Κατωπόδης: Ο κεντροαριστερός Λευκαδίτης γκρεμίζει τον Μιλέι στην Αργεντινή – Τι σημαίνει η νίκη του στο Μπουένος Άιρες

Γαλλία: Χωρίς… ζώνη προστασίας ο Μακρόν, τρέχει και δεν φτάνει για να βρει πρωθυπουργό