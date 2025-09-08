Στη δίνη νέας πολιτικής κρίσης η Γαλλία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπαϊρού, έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης – Η μπάλα στο γήπεδο του Μακρόν

Έπεσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαιρού στη Γαλλία, παρά τις δραματικές εκκλήσεις του, αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση εν όψει των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που είχε προαναγγείλει για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους. Ο ίδιος θα υποβάλλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις 8 π.μ. αύριο το πρωί, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του, ωστόσο, θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να διοριστεί ο διάδοχός του.

Με 194 ψήφους υπέρ, έναντι 364 κατά, η κυβέρνηση Μπαϊρού καταψηφίστηκε και η Γαλλία βυθίζεται για ακόμη μια φορά στη δίνη πολιτικής κρίσης. 25 βουλευτές επέλεξαν την αποχή. Η κυβέρνηση του 74χρονου Μπαϊρού, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωθυπουργία πριν από μόλις εννέα μήνες, καταψηφίστηκε με 33 περισσότερες ψήφους από ό,τι η κυβέρνηση Μπαρνιέ τον Δεκέμβριο.

Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Μακρόν για να αποφασίσει για το τι θα ακολουθήσει. Ο νέος πρωθυπουργός θα οριστεί «τις επόμενες ημέρες», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων, επιβεβαιώνοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα αποφύγει τις πρόωρες εκλογές.

Μια εναλλακτική είναι στην αριστερά, δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού.

Στην πρώτη του αντίδραση είπε ότι το κόμμα του ήθελε να χρησιμοποιήσει τη σημερινή συζήτηση για να «υπενθυμίσει σε όλους ότι, σε αντίθεση με όσα είπε ο πρωθυπουργός, υπάρχει ένας άλλος δρόμος», καθώς υποστηρίζει ότι η αριστερά πρέπει να αναλάβει το καθήκον του σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης. Πρόσθεσε ότι ο Μακρόν πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ότι έχασε τις εκλογές πέρυσι και υπάρχει μια «σημαντική» απαίτηση για αλλαγή.

«Αν αγαπά αυτή τη χώρα, αν νοιάζεται για τα συμφέροντα των Γάλλων, αν δεν θέλει να αφήσει τη μόνη εναλλακτική στην ακροδεξιά, θα το κάνει» τόνισε.

Από την πλευρά του ο Ζαν Λυκ Μελανσόν από το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» μίλησε για «νίκη και ανακούφιση του λαού». «Ο Μακρόν βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή απέναντι στον λαό. Και αυτός πρέπει να φύγει», πρόσθεσε.

Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir. pic.twitter.com/MTkCQU6yXH September 8, 2025

Ο Φρανσουά Μπαϊρού γίνεται ο τελευταίος πρωθυπουργός που απομακρύνεται από το αξίωμά του κυρίως λόγω της δυσαρέσκειας για τα σχέδιά του σχετικά με τις δαπάνες για το επόμενο έτος, αφήνοντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητά τον πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Είχε ζητήσει απροσδόκητα ψήφο εμπιστοσύνης, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική υποστήριξη για τη στρατηγική του με στόχο τη μείωση του ελλείμματος – που ανέρχεται στο 5,8% του γαλλικού ΑΕΠ, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από το όριο της ΕΕ – και του δημόσιου χρέους (114% του ΑΕΠ). Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υποστήριξαν τις σχεδιαζόμενες περικοπές ύψους 44 δισεκ. ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενους έτους.

Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας πτώσης, καθώς θεωρείτο βέβαιο ότι ο Μπαϊρού δε θα συγκέντρωνε την απαραίτητη στήριξη. Ο ίδιος, ωστόσο, προχώρησε προηγουμένως σε μια αρκετά δραματική ομιλία, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η χώρα εδώ και 50 χρόνια δεν είχε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς» και έθεσε το ζήτημα της ευθύνης για τις επόμενες γενιές, τονίζοντας ότι «σε αυτή τη φάση μπορεί κανείς να ρίξει την κυβέρνηση, αλλά όχι να αγνοήσει την πραγματικότητα».

Η πτώση του Μπαϊρού και ένα διχασμένο κοινοβούλιο δεν προσφέρουν σταθερότητα

Από το στοίχημα του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, το κοινοβούλιο παραμένει διχασμένο σε τρεις ομάδες – την αριστερά, το κέντρο και την άκρα δεξιά – καμία από τις οποίες δεν έχει πλειοψηφία..

Η Γαλλία πρέπει τώρα να συμφωνήσει επειγόντως σε έναν προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Αλλά δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οποιοσδήποτε νέος πρωθυπουργός που θα επιλέξει ο Μακρόν θα μπορούσε να επιτύχει συναίνεση για τον προϋπολογισμό. Ο Μπαϊρού άντεξε μόλις εννέα μήνες και, πριν από αυτόν, ο Μισέλ Μπαρνιέ έπεσε επίσης μετά από μόλις τρεις μήνες.

Ακόμα κι αν ο Μακρόν προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές – κάτι που δεν είναι η καλύτερή του επιλογή, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις – το κοινοβούλιο θα μπορούσε πιθανώς να παραμείνει εξίσου διχασμένο, χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Με δεδομένη την άρνηση του Εθνικού Συναγερμού και της Ανυπότακτης Γαλλίας να συνεργαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον πρόεδρο Μακρόν, του οποίου η προεδρία διαρκεί έως το 2027, η πλέον πιθανή λύση που διαφαίνεται για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης είναι η συνεργασία των κομμάτων τα οποία στήριξαν την απερχόμενη κυβέρνηση μαζί με με ένα τμήμα των κομμάτων της Αριστεράς, αρχής γενομένης από το Σοσιαλιστικό. Με άλλα λόγια, ο σχηματισμός ενός κυβερνητικού σχήματος που λίγο-πολύ θα έχει είτε την ανοχή είτε τη στήριξη όλων των κομμάτων που βρίσκονται πιο αριστερά από την Λεπέν και πιο δεξιά από τον Μελανσόν.

Αλλά αυτό θα ήταν δύσκολο επειδή ο πρόεδρος αρνείται να υποχωρήσει στην οικονομική του ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις, κατάργηση του φόρου περιουσίας και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Όλα αυτά οι Σοσιαλιστές θέλουν να καταργηθούν.

Ο Μακρόν θα μπορούσε αντ’ αυτού να στραφεί ξανά προς την κεντροδεξιά για έναν πρωθυπουργό που θα μπορούσε να διατηρήσει το δεξιό κόμμα Les Républicains, το οποίο μέχρι στιγμής έχει στηρίξει την κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά θα αντιμετωπίσουν τις ίδιες διαμάχες για τον προϋπολογισμό.

Τι είπε στην ομιλία του ο Μπαϊρού

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο ο πρωθυπουργός της Γαλλίας ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι ορισμένοι από τους επικριτές του πιθανώς θεώρησαν την απόφασή του να κηρύξει την ψηφοφορία πολύ επικίνδυνη.

Αλλά ο ίδιος, όπως είπε, πιστεύει το αντίθετο και «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην αναλάβουμε κανένα ρίσκο, να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν όπως είναι, να παίξουμε πολιτικά όπως συνήθως».

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε ο Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

France's government under Prime Minister Francois Bayrou looks set to fall after a confidence vote. But whatever happens next, France looks set for a period of political instability, an analyst told Reuters https://t.co/ysUFIj7n1M pic.twitter.com/hB634C3Xrc — Reuters (@Reuters) September 5, 2025

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι νομοθέτες θα αντιμετωπίσουν «όχι ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά ένα ιστορικό ζήτημα» που θα διαμορφώσει το μέλλον της Γαλλίας.

Ο Μπαϊρού επισήμανε ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια σειρά από επείγοντα ζητήματα που απαιτούν επείγουσες απαντήσεις, επισημαίνοντας τη μείωση της παραγωγικότητας, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και ερωτήματα σχετικά με το πώς να διατηρηθεί ζωντανό το γαλλικό κοινωνικό μοντέλο, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλλειμμα, δημογραφικά ζητήματα, την ανισορροπία στο συνταξιοδοτικό σύστημα, την έλλειψη στέγης και ολοένα και πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα ασφάλειας.

«Το μοντέλο πρέπει να επανεφευρεθεί», είπε.

Ο Μπαϊρού τόνισε ότι το ζήτημα του ελλείμματος του προϋπολογισμού και ο ανεπαρκής έλεγχος των δαπανών είναι κεντρικό σε όλες αυτές τις σκέψεις.

Είπε επίσης ότι η Γαλλία έχει έλλειμμα προϋπολογισμού εδώ και 51 χρόνια, αποκαλώντας το «αντανακλαστικό ή, χειρότερα, εθισμό» του γαλλικού κράτους να χρηματοδοτεί τα έξοδά του με περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει.

Ο Μπαϊρού προειδοπoίησε ότι το χρέος σημαίνει ότι η Γαλλία εργάζεται με την ελπίδα να γίνει πλουσιότερη, αλλά «κάθε χρόνο γίνεται λίγο πιο φτωχή», καθώς λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.

«Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία που διακόπηκε από ύβρεις που ξεστόστιμαν βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό»», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση».

Συνέκρινε τον εαυτό του με καπετάνιο ενός πλοίου που έχει διαρροές, λέγοντας ότι «το καθήκον μας είναι πρώτα απ’ όλα να κάνουμε το πλοίο στεγανό» το συντομότερο δυνατό.

Είπε ότι κάποιοι θέλουν να καθυστερήσουν τις δαπανηρές αποφάσεις, αλλά επέμεινε ότι «αν θέλουμε να σώσουμε το πλοίο, το πλοίο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σημασία της ισχυρής Γαλλίας, καθώς πρόσθεσε ότι «η υποταγή στο χρέος είναι σαν υποταγή με στρατιωτική βία». «Και στις δύο περιπτώσεις, χάνουμε την ελευθερία μας».

Ο Μπαϊρού είπε ακόμη ότι οι προηγούμενες αποφάσεις για το χρέος «έχουν σπάσει το συμβόλαιο εμπιστοσύνης» μεταξύ των γενεών, αφήνοντας πίσω τις νεότερες γενιές και απογοητευμένες με το κράτος.

Μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εύρεση εργασίας, στέγασης, καθώς είπε ότι «δεν είναι βιώσιμο» από ηθική, πολιτική και δημοκρατική θέση.

Ο Μπαϊρού ολοκλήρωσε την ομιλία του μετά από 43 λεπτά σε μια παθιασμένη υπεράσπιση της δημοκρατίας, προτρέποντας τους νομοθέτες να εγκαταλείψουν «την κατάρα της αέναης διαίρεσης».

Κάλεσε τους βουλευτές να προτάξουν τη συνείδησή τους, να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να επιλέξουν μαζί την οδό της «κοινής αλήθειας και του θάρρους».

Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών: Δεν θα στηρίξουμε την κυβέρνηση

Ο Βαλό επιβεβαιώνει ότι το κόμμα του δεν θα υποστηρίξει τον Μπαϊρού, καθώς χρησιμοποιεί την ομιλία του για να σκιαγραφήσει μια εναλλακτική εκδοχή διακυβέρνησης.

Ο Βαλό τόνισε ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι μια συνεδρίαση που οι Σοσιαλιστές «ούτε επιθυμούσαν, ούτε την οργάνωσαν», καθώς εξαπολύει μια σφοδρή επίθεση στον Μπαϊρού και τον Μακρόν, «έναν ηττημένο πρόεδρο» τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την τρέχουσα κατάσταση.

«Σας αρέσει η αλήθεια; Ορίστε», είπε, καθώς κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «φτωχαίνει τους φτωχούς, πλουτίζει τους πλούσιους και γυρίζει την πλάτη του στο μέλλον».

Είπε ακόμη ότι η απόφαση του Μπαϊρού να προκηρύξει την ψηφοφορία δεν είναι «μια πράξη θάρρους, αλλά μια απόπειρα υπαναχώρησης» και μια προσπάθεια υπαναχώρησης από την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση.

Και τόνισε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης δεν ισοδυναμούν απλώς με «ένα μοιραίο λάθος, αλλά με μια ηθική αποτυχία».

Λοράν Ουκιέ, εκ μέρος των Ρεπουμπλικάνων: «Η άκρα αριστερά είναι ο κύριος πολιτικός κίνδυνος»

Ο Ουκιέ στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αστάθεια που «καταβροχθίζει» την γαλλική πολιτική, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για ένα «οικονομικό δηλητήριο» που επηρεάζει το κράτος.

Κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στις διαμαρτυρίες της 10ης Σεπτεμβρίου, προειδοποίησε ότι κατά την άποψή του «η άκρα αριστερά είναι ο κύριος πολιτικός κίνδυνος» για τη Γαλλία επικεντρώνοντας τα βέλη του στο κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Τόνισε ότι το κόμμα του και οι 49 βουλευτές του δεν θα υποστηρίξουν ποτέ μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει το ακροαριστερό κίνημα, ούτε ένα σοσιαλιστικό υπουργικό συμβούλιο που προωθεί ένα παρόμοιο πρόγραμμα.

«Δεν θα δεχτούμε ποτέ μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει μέλη της Ανυπότακτης Γαλλίας. Δεν θα δεχτούμε ποτέ το καταστροφικό πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου», είπε.

Σκληρή κριτική από τους Πράσινους

Από τις πιο δριμείες επικρίσεις κατά του Μπαϊρού προήλθαν από τους Πράσινους, με την Σιριέλ Σατελέν να επιτίθεται στο ιστορικό του πρωθυπουργού στο αξίωμα και στα «επιβλαβή ψέματά» του.

Καθώς ο Μπαϊρού κουνούσε το κεφάλι του, η Σατελέν του είπε: «Η αποχώρησή σας είναι μια ανακούφιση. Αν δεν ανησυχούσατε για το τι θα ακολουθήσει, θα ήταν σχεδόν ικανοποιητικό».

Κάλεσε μια κυβέρνηση της αριστεράς να εγκαταλείψει τη λιτότητα και να την αντικαταστήσει με αυτό που αποκάλεσε «δημοσιονομική δικαιοσύνη». Δεν πρόκειται για αλλαγή του προσώπου της κυβέρνησης, αλλά για αλλαγή πορείας, είπε.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Τοντελιέ επικεφαλής του Πράσινου κόμματος, επίσης δεν φαίνεται να έχει πειστεί ιδιαίτερα από την ομιλία του Μπαϊρού νωρίτερα σήμερα.

Σε μια ανάρτηση στο X, είπε ότι ήταν ένα «άτονο φινάλε», σημειώνοντας ότι η ομιλία του ήταν «μικρότερη από την αναμενόμενη», κάνοντας το να φαίνεται σαν «δεν προσπαθούσε καν να πείσει κανέναν».

Le discours que vient de prononcer François Bayrou était plus court qu’attendu.



Comme s’il n’essayait même pas de se donner les moyens de convaincre.



Un final sans panache. — Marine Tondelier (@marinetondelier) September 8, 2025

Κατά μέτωπο επίθεση Λεπέν στην κυβέρνηση – Ζητά την παραίτηση Μακρόν

Η Λεπέν κατακεραύνωσε την κυβέρνηση Μπαϊρού και τις δεκαετίες φερόμενης κακοδιαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων

Επισήμανε ότι το κοινοβούλιο αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερη πολιτική στιγμή», καθώς «οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα» δεκαετιών κακοδιαχείρισης, οι συνέπειες των οποίων θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές.

Είπε ότι «αυτό που θα μείνει στη μνήμη μας πάνω απ’ όλα είναι η ακλόνητη και ανεπιθύμητη αλληλεγγύη των πρώην πολιτικών δυνάμεων» που είναι υπεύθυνες για την κατάσταση πραγμάτων.

Η Λεπέν τόνισε ότι η συζήτηση σηματοδοτεί «το τέλος της αγωνίας μιας φανταστικής κυβέρνησης», η οποία, όπως λέει, «δεν κυβερνούσε, αλλά απλώς διοικούσε» τη χώρα.

Η Λεπέν προέτρεψε τον πρόεδρο Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Είπε ακόμη ότι η Γαλλία χρειάζεται «επανεκκίνηση» για να «επανεκκινήσει ο μηχανισμός που επιβαρύνεται από σφάλματα», καθώς επιμένει ότι ο Μακρόν θα πρέπει να παραιτηθεί ως απάντηση.

Γκαμπριέλ Αταλ: Η Βουλή είναι το πρόβλημα

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε γρήγορα τις εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και είπε ότι οι βουλευτές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να διορθώσουν την τρέχουσα κρίση χωρίς να στείλουν τους ψηφοφόρους πίσω στις κάλπες.

«Καλούν τους Γάλλους να ψηφίσουν ξανά επειδή οι Γάλλοι ψήφισαν άσχημα και θα τους εξηγήσουν πώς να ψηφίσουν σωστά. Η πραγματικότητα βρίσκεται αλλού», είπε ο Ατάλ. «Δεν είναι δουλειά των Γάλλων να λύσουν τα προβλήματα του Κοινοβουλίου, αλλά το Κοινοβούλιο να λύσει τα δικά του προβλήματα και τα προβλήματα των Γάλλων».

Ο Ατάλ πρόσθεσε ότι το κόμμα του δεν προσπάθησε να ρίξει την κυβέρνηση «γιατί ποτέ δεν θέλαμε να αποσταθεροποιήσουμε τη Γαλλία».

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης “γενικού συμφέροντος” από όλα τα κόμματα μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027.

«Για το μέλλον, ας μην ξεγελαστούμε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα πάντα, να αναθεωρήσουμε τα πάντα και να ξαναχτίσουμε τα πάντα», είπε.

«Ας βρούμε έναν συμβιβασμό. Όλοι διαφωνούμε με τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση για τις αργίες», δήλωσε ο Ατάλ, εστιάζοντας σε ένα από τα πιο αντιδημοφιλή μέτρα Μπαϊρού.

«Όπως λέμε, η δουλειά πρέπει να πληρώνεται και είναι απαράδεκτο να ζητάμε από τους Γάλλους να εργαστούν δύο επιπλέον ημέρες χωρίς πληρωμή. Όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τινάξουμε τα πάντα στον αέρα; Θα πρέπει να το κάνουμε παίρνοντας το ρίσκο να οδηγήσουμε τη Γαλλία στον τοίχο; Όχι βέβαια», τόνισε.

Ανυπότακτη Γαλλία: Καμία συναίνεση

Η Ματίλντ Πανό, εκπροσωπώντας την Ανυπότακτη Γαλλία, διαλύει γρήγορα την ελπίδα του Αταλ για οποιαδήποτε πολιτική που βασίζεται στη συναίνεση, καθώς εκφράζει την έντονη αντίθεσή της εναντίον του Μπαϊρού και της κυβέρνησής του.

Όπως είπε, η ομάδα της είναι στην ευχάριστη θέση να «μην εγκρίνει ποτέ ούτε έναν από τους προϋπολογισμούς σας», κατηγορώντας τις διαδοχικές κυβερνήσεις ότι «μας οδηγούν στον τοίχο».

«Δεν συμμεριζόμαστε τη διάγνωσή σας, και ακόμη λιγότερο τις θεραπείες σας», είπε.

«Ο Πρόεδρος δεν θέλει να αλλάξει την πολιτική του, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε τον Πρόεδρο, με όλο τον σεβασμό, η δημοφιλής κυριαρχία επιστρέφει στη μόδα αυτό το φθινόπωρο», ανέφερε. «Οι άνθρωποι γίνονται ανυπόμονοι. Έχουν έναν εντελώς νέο κόσμο για να εφεύρουν».

Φορτισμένος ο Μπαϊρού

Με συναισθηματικό τόνο, ο Γάλλος πρωθυπουργός – ο οποίος πιθανότατα θα χάσει τη δουλειά του τις επόμενες ώρες – κάλεσε τους τελευταίους εννέα μήνες «μήνες βαθιάς ευτυχίας».

Ευχαρίστησε την Εθνοσυνέλευση και τους υπουργούς του.

