Ο Νετανιάχου υπόσχεται να «συλλάβει όλους όσους βοήθησαν» τους δράστες της επίθεσης με 6 νεκρούς

O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές «κυνηγούν και περικυκλώνουν» τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι δράστες της αιματηρής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», σημείωσε ότι φέτος έχουν αποτραπεί εκατοντάδες επιθέσεις, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να αποτραπεί η σημερινή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαρακτήρισε το πρωί «πολύ δύσκολο και επώδυνο», τονίζοντας ότι «αθώοι πολίτες, παιδιά και ενήλικες, δολοφονήθηκαν και τραυματίστηκαν με ψυχρή αιματοχυσία σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης». Πρόσθεσε ότι η επίθεση υπενθυμίζει ότι το Ισραήλ «μάχεται κατά του απόλυτου κακού» και ότι «ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει τι αντιμετωπίζουμε».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν ότι ξεκίνησε ήδη το σχέδιο περικύκλωσης των χωριών από τα οποία εικάζουν ότι υπήρξε η βάση των δραστών της αιματηρής επίθεσης.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε «οποιαδήποτε στόχευση Παλαιστινίων και Ισραηλινών πολιτών».

Σε δήλωσή του τόνισε ότι καταδικάζει «όλες τις μορφές βίας και τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως προέλευσης», προσθέτοντας ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «κλειδί για τον τερματισμό του κύκλου βίας» στην περιοχή.

Το χρονικό

Στα σύνορα Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ στις 10:15 τοπική ώρα, δύο ύποπτοι σταμάτησαν σε μια στάση λεωφορείου στο Remot Junction και άνοιξαν πυρ.

Άνθρωποι εθεάθησαν να τρέχουν και να ουρλιάζουν καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί, οι οποίοι καταγράφηκαν σε βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου.

At least four illegal Israeli settlers were killed and 16 injured in a shooting at Ramot Junction, in the illegal Israeli settlement of Ramot Alon in occupied East Jerusalem, emergency services reported on September 8 pic.twitter.com/ezheR9INjZ — TRT World (@trtworld) September 8, 2025

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης, και αρκετοί τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας. Έξι από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Οι επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν από έναν στρατιώτη και έναν πολίτη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε το σημείο, όπου ήταν ορατά λεωφορεία με τρύπες από σφαίρες στα παρμπρίζ τους.

UPDATE | According to Israel's Channel 12, the number of Israeli settlers killed in the shooting operation in occupied Jerusalem has risen to 7, with 17 injured.



Dashcam footage shows the moment of the shooting at the Ramot settlement Junction. pic.twitter.com/ctQjwTjGDQ — The Cradle (@TheCradleMedia) September 8, 2025

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ πιο μακριά, ενώνονται μαζί της στρατιώτες που αναζητούν περισσότερους υπόπτους.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση – κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Αλλά ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι αρχές αυτή τη στιγμή “καταδιώκουν και περικυκλώνουν” τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι επιτιθέμενοι.

Δεν είναι επίσης σαφές πόσα λεωφορεία δέχτηκαν πυρά, αλλά τουλάχιστον δύο είχαν τρύπες από σφαίρες.

Ο Γιαΐρ Γκολάν, ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατικών της αντιπολίτευσης, κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να παραιτηθεί αμέσως από το αξίωμά του, αποκαλώντας τον κίνδυνο για τη χώρα.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Γκολάν έγραψε:

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος αποκάλεσε «τη Χαμάς ένα πλεονέκτημα», είναι ένας κατά συρροή σαμποτέρ κάθε συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων, απορρίπτει κάθε πρωτοβουλία για τον τερματισμό των μαχών, για την έξοδο της χώρας από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για το κυνήγι της Γάζας και την ασφάλεια των πολιτών της.

Δεν υπάρχει στρατηγική ασφαλείας εδώ. Ο πόλεμος για την προσάρτηση της Γάζας έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει την κυριαρχία του και να του επιτρέψει να ολοκληρώσει το πραξικόπημα του καθεστώτος υπό την κάλυψή του.

Ο Νετανιάχου είναι επικίνδυνος για το Ισραήλ και δεν πρέπει να παραμείνει στην εξουσία ούτε για μια μέρα ακόμα. Θα τον αντικαταστήσουμε, θα σώσουμε τους απαχθέντες αδελφούς μας, θα τερματίσουμε τον πόλεμο και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για φερόμενη διαφθορά, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι παρατείνει την επίθεση στη Γάζα και παρεμποδίζει τις διαπραγματεύσεις για την αποδέσμευση ομήρων για να διασφαλίσει τη δική του πολιτική επιβίωση.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ σε Γάζα: «Εγκαταλείψτε τώρα την πόλη» – Νέος βομβαρδισμός σε πολυώροφο πύργο

Αρκούδα έπαθε… βαρυστομαχιά από τα πολλά φρούτα και κατέληξε στο νοσοκομείο (Video)

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε