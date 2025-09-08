Ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ – Έξι νεκροί και αρκετοί τραυματίες (videos)

Έξι νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που έγινε το πρωί της Δευτέρας (8/9) σε σταθμό λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «μεγάλης κλίμακας» από πυρά πυροβόλων σε τραμ και σε λεωφορείο.

Το ισραηλινό channel 12 μετέδωσε ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και σκότωσαν εν ψυχρώ επιβάτες, ενώ σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στη βόρεια είσοδο επί της οδού Γιγκάλ Γιαντίν που οδηγεί σε εβραϊκούς οικισμούς της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα η αστυνομία έκανε γνωστό ότι εξουδετερώθηκαν οι δύο δράστες επί τόπου και η επίθεση διερευνάται, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τέσσερις από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στο σημείο του συμβάντος, ενώ το πέμπτο υπέκυψε στα τραύματά του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Aftermath of reported shooting in Jerusalem https://t.co/i2Tpge0APY September 8, 2025

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο εάν στους πέντε νεκρούς που ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές συμπεριλαμβάνονται και οι νεκροί δράστες της επίθεσης που εξουδετερώθηκαν επί τόπου.

Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα τρία σοβαρά, σύμφωνα με τον Eli Bin, γενικό διευθυντή της MDA.

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά στο πάτωμα και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες και συνεχίζουμε να τους περιθάλπουμε και να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομεία», ανέφερε διασώστης που έφτασε στο σημείο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει σε σύσκεψη «με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας».

Από την πλευρά της η Χαμάς, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνοι από τη Δυτική Όχθη.

«Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.

