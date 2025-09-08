search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 09:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 11:10

Ένοπλη επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ – Έξι νεκροί και αρκετοί τραυματίες (videos)

08.09.2025 11:10
israel_new

Έξι νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που έγινε το πρωί της Δευτέρας (8/9) σε σταθμό λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «μεγάλης κλίμακας» από πυρά πυροβόλων σε τραμ και σε λεωφορείο.

Το ισραηλινό channel 12 μετέδωσε ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και σκότωσαν εν ψυχρώ επιβάτες, ενώ σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στη βόρεια είσοδο επί της οδού Γιγκάλ Γιαντίν που οδηγεί σε εβραϊκούς οικισμούς της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα η αστυνομία έκανε γνωστό ότι εξουδετερώθηκαν οι δύο δράστες επί τόπου και η επίθεση διερευνάται, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τέσσερις από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στο σημείο του συμβάντος, ενώ το πέμπτο υπέκυψε στα τραύματά του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρο εάν στους πέντε νεκρούς που ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές συμπεριλαμβάνονται και οι νεκροί δράστες της επίθεσης που εξουδετερώθηκαν επί τόπου.

Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα τρία σοβαρά, σύμφωνα με τον Eli Bin, γενικό διευθυντή της MDA.

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά στο πάτωμα και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες και συνεχίζουμε να τους περιθάλπουμε και να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομεία», ανέφερε διασώστης που έφτασε στο σημείο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει σε σύσκεψη «με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας».

Από την πλευρά της η Χαμάς, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel χαιρέτισε την επίθεση αυτή, λέγοντας ότι οι δράστες ήταν Παλαιστίνοι από τη Δυτική Όχθη.

«Δηλώνουμε ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής και στον πόλεμο εξόντωσης που διεξάγει εναντίον του λαού μας», επεσήμανε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ πήγε στον τελικό του US Open και μοίραζε… καπέλα Maga – Τον γιούχαραν στις κερκίδες

Μονή Σινά: Παραιτείται από αρχιεπίσκοπος ο Δαμιανός στις 12 Σεπτεμβρίου

Αυστραλία: Ισόβια στη «φόνισσα με τα μανιτάρια» που σκότωσε τρεις ανθρώπους – Η υπόθεση που συγκλόνισε τον κόσμο (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimosio_grafeia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές από το 2026 – Περιορισμένα τα οφέλη λόγω ακρίβειας

christos-mastoras-new
LIFESTYLE

Χρήστος Μάστορας: «Χαίρομαι που καταφέραμε να τιμήσουμε με σεβασμό αλλά κι επιτυχία τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη»

Untitled design (14)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυστραλία: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο για να σωθούν τα κοάλα από τα χλαμύδια

fotia_patra_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Η Πυροσβεστική αποκλείει εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου – Θύελλα για τη συνεχιζόμενη κράτηση των δύο εθελοντών

samaras 113- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση Σαμαρά για τη δημιουργία νέου κόμματος – Ποια στελέχη της ΝΔ θα τον ακολουθήσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

taxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Van: Η ευνοϊκή ρύθμιση του Κυρανάκη για τις «εταιρείες με τα μαύρα οχήματα» αιτία της 48ωρης απεργίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 09:33
dimosio_grafeia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές από το 2026 – Περιορισμένα τα οφέλη λόγω ακρίβειας

christos-mastoras-new
LIFESTYLE

Χρήστος Μάστορας: «Χαίρομαι που καταφέραμε να τιμήσουμε με σεβασμό αλλά κι επιτυχία τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη»

Untitled design (14)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αυστραλία: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο για να σωθούν τα κοάλα από τα χλαμύδια

1 / 3