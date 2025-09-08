search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 12:07
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

08.09.2025 10:46

Ο Τραμπ πήγε στον τελικό του US Open και μοίραζε… καπέλα Maga – Τον γιούχαραν στις κερκίδες

08.09.2025 10:46
trump-usopen

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να εκνευρίσει πολύ κόσμο στον τελικό του US Open.

Αποφάσισε να παραστεί στον αγώνα (έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τον Μπιλ Κλίντον το 2000 που είδε από κοντά τον τελικό του Grand slam), αλλά εξαιτίας του ο αγώνας καθυστέρησε μισή ώρα και για λόγους ασφαλείας έξω από το γήπεδο, επικρατούσε το αδιαχώρητο. 

Μόλις γέμισε το γήπεδο, ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε από μία μερίδα των θεατών, ενώ όσοι τον επιθυμούσαν του φώναζαν να τους πετάξει… καπέλα Maga τα οποία είχε πάρει μαζί του.

Για την ιστορία, ο τελικός βρήκε νικητή τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε του Γιάνικ Σίνερ με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4).

tasoulas_0809
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τασούλας εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Βιβλίου

dypa 887- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη – 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

FOTIES120825
ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Φωτιά στις Λίμνες Μαινάλου – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

niki_lymberaki_mega_new
MEDIA

MEGA: Εκτάκτως σήμερα η «Μεγάλη εικόνα» λόγω πυκνών πολιτικών εξελίξεων

mtv-vraveia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

MTV VMAS 2025: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές – Σάρωσε η Lady Gaga, το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne (Video/Photos)

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

