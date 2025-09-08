Ο Τραμπ πήγε στον τελικό του US Open και μοίραζε… καπέλα Maga – Τον γιούχαραν στις κερκίδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να εκνευρίσει πολύ κόσμο στον τελικό του US Open.

Αποφάσισε να παραστεί στον αγώνα (έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τον Μπιλ Κλίντον το 2000 που είδε από κοντά τον τελικό του Grand slam), αλλά εξαιτίας του ο αγώνας καθυστέρησε μισή ώρα και για λόγους ασφαλείας έξω από το γήπεδο, επικρατούσε το αδιαχώρητο.

LOUD BOOS AS TRUMP IS SHOWN ON BIG SCREEN AT U.S. OPEN pic.twitter.com/pi9EDgh4R0 — News Now (@NewsNowUS) September 7, 2025

Μόλις γέμισε το γήπεδο, ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε από μία μερίδα των θεατών, ενώ όσοι τον επιθυμούσαν του φώναζαν να τους πετάξει… καπέλα Maga τα οποία είχε πάρει μαζί του.

Video from the actual event. pic.twitter.com/oBs4fUKEKU — TexasTamie (@TexasTamieK) September 7, 2025

Για την ιστορία, ο τελικός βρήκε νικητή τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε του Γιάνικ Σίνερ με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4).

