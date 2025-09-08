Ο Τραμπ πήγε στον τελικό του US Open και μοίραζε… καπέλα Maga – Τον γιούχαραν στις κερκίδες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να εκνευρίσει πολύ κόσμο στον τελικό του US Open.
Αποφάσισε να παραστεί στον αγώνα (έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τον Μπιλ Κλίντον το 2000 που είδε από κοντά τον τελικό του Grand slam), αλλά εξαιτίας του ο αγώνας καθυστέρησε μισή ώρα και για λόγους ασφαλείας έξω από το γήπεδο, επικρατούσε το αδιαχώρητο.
Μόλις γέμισε το γήπεδο, ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε από μία μερίδα των θεατών, ενώ όσοι τον επιθυμούσαν του φώναζαν να τους πετάξει… καπέλα Maga τα οποία είχε πάρει μαζί του.
Για την ιστορία, ο τελικός βρήκε νικητή τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε του Γιάνικ Σίνερ με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4).
Διαβάστε επίσης:
Αυστραλία: Ισόβια στη «φόνισσα με τα μανιτάρια» που σκότωσε τρεις ανθρώπους – Η υπόθεση που συγκλόνισε τον κόσμο (photos/videos)
Έκλειψη σελήνης: Εκθαμβωτικό το «ματωμένο φεγγάρι» – Εντυπωσιακές εικόνες από την Ελλάδα και τον κόσμο (photos)
Γαλλία: Σήμερα πέφτει ο Μπαϊρού – Σε πολιτική δίνη το Παρίσι, όλα τα σενάρια στο τραπέζι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.