Έκλειψη σελήνης: Εκθαμβωτικό το «ματωμένο φεγγάρι» – Εντυπωσιακές εικόνες από την Ελλάδα και τον κόσμο (photos)

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός το βράδυ της Κυριακής (7/9) από την ολική σεληνιακή έκλειψη.

Το βράδυ της Κυριακής ο ουρανός φωτίστηκε από ένα μοναδικό θέαμα αφού η πανσέληνος συνέπεσε με ολική έκλειψη Σελήνης, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού».

Η ολική έκλειψη ξεκίνησε στις 20:30 ώρα Ελλάδας, με την κορύφωσή της να γίνεται γύρω στις 21:11, όταν η Σελήνη απέκτησε τη χαρακτηριστική κόκκινη – πορτοκαλί απόχρωση.

Η έκλειψη ολοκληρώθηκε γύρω στις 21:52.

Η έκλειψη ήταν ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Από την αρχή έως το τέλος το φαινόμενο παρουσιάστηκε σε όλη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία.

Κάποιες στιγμές το φυσικό φαινόμενο ηταν ορατό στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ιαπωνία

Ιαπωνία

Δανία

Ρωσία

Ρωσία

Ιράκ

Λίβανος

Γερμανία

Πορτογαλία

Ιταλία

Κίνα

Μιανμάρ

Φωτογραφίες ΑΠΕ, AP, Eurokinissi

