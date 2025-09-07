Απόψε η «ματωμένη» ολική σεληνιακή έκλειψη

H «Αιματηρή Σελήνη», γνωστή και ως επόμενη ολική σεληνιακή έκλειψη, η οποία θα είναι η τελευταία του έτους, θα γίνει σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Αναμένεται να είναι ορατή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Από την αρχή έως το τέλος το φαινόμενο θα παρουσιάζεται σε όλη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία. Κάποιες στιγμές το φυσικό συμβάν θα είναι ορατό στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η έκλειψη δεν θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι το θεωρούσαν κακό οιωνό. Στην πραγματικότητα, είναι απλώς η διάθλαση του φωτός μέσα από την ατμόσφαιρα της γης και είναι το ίδιο φαινόμενο που μας χαρίζει κόκκινες δύσεις. Η σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη ρίχνοντας τη σκιά της στην επιφάνεια της σελήνης. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής σεληνιακής έκλειψης, η σελήνη αποκτά βαθύ κόκκινο ή χαλκί χρώμα, γι αυτό ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι». Η ατμόσφαιρα της γης φιλτράρει το ηλιακό φως, διασκορπίζοντας τα κοντύτερα μπλε μήκη κύματος και αφήνοντας το κόκκινο φως να φτάσει στην επιφάνειά του. Η ακριβής απόχρωση θα εξαρτηθεί από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως η σκόνη, η ρύπανση ή η ηφαιστειακή τέφρα.

Όπως όλες οι σεληνιακές εκλείψεις, θα περάσει από διάφορες φάσεις — παρασκιάς, μερική και ολική — δημιουργώντας διαφορετική εμπειρία ανάλογα με την τοποθεσία σας. Στην ολική σεληνιακή έκλειψη η σκιά της γης καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της σελήνης. Κατά τη διάρκεια μιας μερικής σεληνιακής έκλειψης μέρος της σελήνης εισέρχεται στη σκιά της γης και μπορεί να φαίνεται σαν να έχει «δαγκώσει» ένα κομμάτι από την επιφάνειά της. Η σκιά της γης εμφανίζεται σκοτεινή στην πλευρά της σελήνης που αντικρίζει τη γη. Το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η «δαγκωματιά» εξαρτάται από το πώς ευθυγραμμίζονται ο ήλιος, η γη και η σελήνη, σύμφωνα με τη NASA. Υπάρχει και η παράσκια σεληνιακή έκλειψη που το αχνό εξωτερικό τμήμα της σκιάς της Γης προβάλλεται πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Αυτός ο τύπος έκλειψης δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όσο οι άλλοι δύο και μπορεί να είναι δύσκολο να φανεί.

Χρονοδιάγραμμα ολικής σεληνιακής έκλειψης 7–8 Σεπτεμβρίου:

Έναρξη παρασκιάς: 15:42

Έναρξη μερικής έκλειψης: 16:39

Έναρξη ολικότητας: 17:31

Μέγιστο έκλειψης: 18:11

Λήξη ολικότητας: 18:52

Λήξη μερικής έκλειψης: 19:44

Λήξη παρασκιάς: 20:41

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά. Η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα και 21 λεπτά, προσφέροντας στους παρατηρητές, που θα βρίσκονται σε καλές τοποθεσίες, ένα εντυπωσιακό θέαμα. Όσοι βρίσκονται εκτός των κύριων περιοχών ορατότητας θα δουν μόνο μερική ή παρασκιά έκλειψη.

Οδηγός θέασης και η εξήγηση επιστήμονα

Για να δείτε το «ματωμένο φεγγάρι», αρκεί να βγείτε έξω, να κοιτάξετε τον ουρανό και να απολαύσετε το θέαμα με γυμνό μάτι. Τα κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην επιφάνεια της σελήνης. Η παρατήρηση του φεγγαριού κατά τη διάρκεια έκλειψης είναι εξίσου συναρπαστική με οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

Ο Τζο Ράο, αμερικανός μετεωρολόγος αστρονόμος και αρθρογράφος, μίλησε στο Space. com για το φαινόμενο της σεληνιακής έκλειψης. «Το πόσο συχνά θα εμφανιστεί εξαρτάται από το είδος της», είπε. Για παράδειγμα, οι περισκιακές εκλείψεις συμβαίνουν -τουλάχιστον- 2 φορές τον χρόνο. Επειδή η περίσκια είναι πολύ αχνή, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να δουν αυτό το φαινόμενο.

Η διάρκεια των σεληνιακών εκλείψεων εξαρτάται «από το πόσο βαθιά εισέρχεται η σελήνη στη σκιά της γης και από την απόσταση που έχει η σελήνη από τη γη».

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για βίαιη ληστεία super market – Ξυλοκόπησαν εργαζόμενες

Λήμνος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 45χρονο οδηγό μηχανής – Προσπάθησε να κάνει προσπέραση

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία μετά από 3 ώρες