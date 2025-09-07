Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για βίαιη ληστεία super market – Ξυλοκόπησαν εργαζόμενες

Με τις κατηγορίες του αδικήματος της ληστείας κατά συναυτουργία συνελήφθησαν τρείς ανήλικες ρομά 13, 14 και 15 ετών.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, προχώρησαν στη σύλληψή τους αφού είχαν αφαιρέσει από σούπερ μάρκετ στη Μητροπολίτου Μεθοδίου, προϊόντα αξίας 70 ευρώ, ενώ όταν έγιναν αντιληπτές από εργαζόμενες στο κατάστημα, άσκησαν σωματική βία σε αυτές, με σκοπό να διαφύγουν. Μάλιστα στην προσπάθειά τους να μην συλληφθούν επιτέθηκαν και οι τρεις κατά της προϊσταμένης του καταστήματος χτυπώντας την ομαδικά.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι Super Market δέχονται αντίστοιχη επίθεση, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν κλοπές προϊόντων.

