Λήμνος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 45χρονο οδηγό μηχανής – Προσπάθησε να κάνει προσπέραση

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 45χρονο οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λήμνο.
Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο έγινε γύρω στις 8 το βράδυ (6/09) στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος άνδρας κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν – σε προσπάθεια παράκαμψης προπορευόμενου ΙΧ – ακούμπησε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του.
Η μηχανή ανετράπη και ο οδηγός εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο τον οποίο μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία Μύρινας, η οποία διεξάγει προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
