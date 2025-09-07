Λήμνος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 45χρονο οδηγό μηχανής – Προσπάθησε να κάνει προσπέραση

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 45χρονο οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λήμνο.

Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο έγινε γύρω στις 8 το βράδυ (6/09) στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος άνδρας κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν – σε προσπάθεια παράκαμψης προπορευόμενου ΙΧ – ακούμπησε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του.

Η μηχανή ανετράπη και ο οδηγός εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο τον οποίο μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Τροχαία Μύρινας, η οποία διεξάγει προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

