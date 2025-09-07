search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 09:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

07.09.2025 07:27

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα – Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

07.09.2025 07:27
kat

Στο ΚΑΤ νοσηλεύονται από χθες το βράδυ, οι δύο Έλληνες τραυματίες από την Κένυα, που επέστρεψαν στην Ελλάδα με ιδιωτική πτήση από το Ναϊρόμπι.

Οι δύο νεαροί άνδρες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο μεγαλύτερο Ορθοπαιδικό Νοσοκομείο και Κέντρο Τραύματος της χώρας, όπου τους περίμενε εξειδικευμένη  ομάδα γιατρών που θα τους αναλάβει.

Όπως έγραψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο Χ χθες αργά το βράδυ: «Πριν λίγες ώρες έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι. Τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κατευθύνονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για συνέχιση της νοσηλείας τους. Εχει ενημερωθεί το νοσοκομείο υποδοχής. Κλινική εικόνα κατά τη πτήση άριστη».

Το ταξίδι στην Αφρική που έγινε εφιάλτης

Ο 23χρονος Αγγελος Παλιούσης και ο φίλος του Στέργιος Ιατσεκ, μαζί με ακόμα έξι φίλους, είχαν πάει ταξίδι στην Τανζανία, όπου έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος και ληστείας στις 18 Αυγούστου όπως είχε γράψει topontiki.gr.

Από την παρέα των οκτώ Ελλήνων, ο Άγγελος και ο Στέργιος ήταν οι πιο βαριά τραυματισμένοι. Ο Άγγελος είχε δυο συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη, ρήξη σπλήνας και διάσειση ενω ο Στέργιος κατάγματα σε ισχίο και πόδι και διάσειση.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Ναϊρόμπι,  στην Κένυα μετά από πολλές δυσκολίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρέμβαση της Ελληνικής πρεσβείας ήταν καθοριστική μέχρι να φτάσουν στην Κένυα.

Η ζωή του Άγγελου τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο, αλλά ευτυχώς οι γιατροί στο Ναϊρόμπι τον σταθεροποίησαν, όπως είπε στο topontiki.gr ο πατέρας του Στέφανος Παλιούσης.

«Στην Τανζανία ούτε όρο δεν του είχαν βάλει. Μόνο παυσίπονο του είχαν δώσει. Κόντεψε να πεθάνει από εσωτερική αιμορραγία».

Ο Στέργιος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο.

Ωστόσο λόγω της βαρύτατη κατάστασης τους, έπρεπε να διακομιστούν με ασφάλεια πίσω στη χώρα μας, γι αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Όπως ειπε στο topontiki.gr ο Στέφανος Παλιούσης, από την πρώτη στιγμή τόσο το υπουργείο Υγείας όσο και η Ελληνική πρεσβεία της Κένυας ήταν στο πλευρό των δύο παιδιών.

Μάλιστα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, είχε επικοινωνήσει με τον κ. Παλιούση και είχε υποσχεθεί να φέρει πίσω στην Ελλάδα με ασφάλεια, τα δύο τραυματισμένα παιδιά.

Σε συνεργασία με το υπουργείου εξωτερικών, το υπουργείο Υγείας και την πρεσβεία μας στην Κένυα, οργανώθηκε η επιχείρηση για την ασφαλή επιστροφή των δύο σοβαρά τραυματιών πίσω στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή επαναπατρισμού, καθώς επρόκειτο για δύο σοβαρά τραυματισμένους ασθενείς που ήταν σε μια Αφρικανική χώρα, χιλιάδες μίλια μακριά από τη  Ελλάδα.

Την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε στο topontiki.gr ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και οι δύο ασθενείς με ιδιωτική πτήση. Πράγματι το Ελληνικό κράτος μίσθωσε ιδιωτικό αεροπλάνο που απογειώθηκε από τη χώρα μας με δύο γιατρούς και δύο νοσηλευτές διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Παλιούση την Παρασκευή, μας είπε με μεγάλη ανακούφιση, ότι είχε βγει σχέδιο πτήσης για το Σάββατο και επιτέλους η αγωνία τους φτάνει στο τέλος.

Σήμερα και οι δύο τραυματισμένοι  νοσηλεύονται στο ΚΑΤ και  ήδη έχει ξεκινήσει ο κύκλος των εξετάσεων από την ιατρική ομάδα, που έχει αναλάβει να τους στήριξη και πάλι στα πόδια τους.

Διαβάστε επίσης:

Οι παραδοξότητες που θρέφουν τον τουρισμό – Από τον εκπαιδευτικό των Άγγλων λόρδων μέχρι το αχαλίνωτο μοντέλο του σήμερα

Καιρός: Μποφόρ, νεφώσεις και μικρή πτώση θερμοκρασίας 

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Στήθηκαν οδοφράγματα στην Στουρνάρη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Καλάθι «δόλωμα» για τους δυσαρεστημένους με… κορδέλες σταθερότητα και αυτοκριτική

deth_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Βόμβα» από «Καθημερινή»: Το πιθανότερο είναι να μην πετύχει την τρίτη 4ετία ο Μητσοτάκης

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή 1 λόγω τεχνικού προβλήματος

teleferik portugal
ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Ένα καλώδιο προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει το πόρισμα της υπηρεσίας διερεύνησης ατυχημάτων

DETH_MITSOTAKIS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Στις 12 η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 09:38
mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Καλάθι «δόλωμα» για τους δυσαρεστημένους με… κορδέλες σταθερότητα και αυτοκριτική

deth_mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Βόμβα» από «Καθημερινή»: Το πιθανότερο είναι να μην πετύχει την τρίτη 4ετία ο Μητσοτάκης

metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή 1 λόγω τεχνικού προβλήματος

1 / 3