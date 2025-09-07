Καιρός: Μποφόρ, νεφώσεις και μικρή πτώση θερμοκρασίας 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού αναμένεται σήμερα, Κυριακή, με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά, ενώ αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας.
Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν έως και 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
