Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Ενα ζευγάρι που παντρεύονταν σήμερα (6/9) στον Βόλο, άφησε για λίγο το μυστήριο και το γλέντι και πήγε στο… συλλαλητήριο για τα Τέμπη.

Μόλις 300 μέτρα από την εκκλησία, η νύφη έφτασε ντυμένη στα λευκά και έγινε μαζί με τον σύζυγό της «ένα» με τους εκατοντάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν για να απαιτήσουν δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

Το νεαρό ζευγάρι μάλιστα, άφησε τις… χαιρετούρες μετά το μυστήριο για να πάει στην διαμαρτυρία και να φύγει μετά για το γλέντι.

