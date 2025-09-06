Λάρισα: Δύο συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων – Θύμα νεαρή από την Κολομβία

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στη Λάρισα για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με το onlarissa, μια 20χρονη από την Κολομβία έπεσε θύμα τους, καθώς την έπεισαν πως αν ταξιδέψει στην Ελλάδα ως ιερόδουλη, θα έβγαζε πολλά χρήματα.

Οταν ήρθε στη χώρα μας, την μετέφεραν σε διαμέρισμα στη Λάρισα και εκεί την ανάγκασαν σε συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες.

Όταν η 20χρονη δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει, οι δύο την απείλησαν ότι δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, με την Κολομβιανή να ενημερώνει στην αστυνομία.

Μετά τη σύλληψη, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει απολογίας στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.

