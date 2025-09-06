search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 00:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 22:41

Λάρισα: Δύο συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων – Θύμα νεαρή από την Κολομβία

06.09.2025 22:41
peripoliko_mnew

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στη Λάρισα για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με το onlarissa, μια 20χρονη από την Κολομβία έπεσε θύμα τους, καθώς την έπεισαν πως αν ταξιδέψει στην Ελλάδα ως ιερόδουλη, θα έβγαζε πολλά χρήματα.

Οταν ήρθε στη χώρα μας, την μετέφεραν σε διαμέρισμα στη Λάρισα και εκεί την ανάγκασαν σε συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες. 

Όταν η 20χρονη δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει, οι δύο την απείλησαν ότι δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, με την Κολομβιανή να ενημερώνει στην αστυνομία. 

Μετά τη σύλληψη, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει απολογίας στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού: «Τα οστά των παιδιών μας μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια»

Πέθανε ο σπουδαίος Κρητικός λυράρης, Γιώργης Βασιλάκης

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια και ρίψεις μολότοφ στο Σύνταγμα (pics)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Περιορισμένες φοροαπαλλαγές, κανένα μέτρο για καρτέλ και αισχροκέρδεια – Προκλητικός, τολμά να ζητά συναίνεση»

«Συναγερμός» στο ΕΣΥ: 12 κενές κλίνες ΜΕΘ για κορωνοϊό στην Αττική - Αναδιατάσσεται το Σύστημα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο από τους οκτώ Έλληνες που τραυματίστηκαν στο Κιλιμάντζαρο

finlandia-serbia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» μεγατόνων στο Ευρωμπάσκετ: Η Φινλανδία πέταξε εκτός προημιτελικών τη Σερβία (92-86)

KOUTSOUBAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: «Μαγική εικόνα» παρουσίασε ο Μητσοτάκης – Εμφάνισε ως «παροχές» μια ελάχιστη επιστροφή από την τεράστια φοροληστεία

epeisodia-syntagma2-1
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Στήθηκαν οδοφράγματα στην Στουρνάρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 00:33
SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Περιορισμένες φοροαπαλλαγές, κανένα μέτρο για καρτέλ και αισχροκέρδεια – Προκλητικός, τολμά να ζητά συναίνεση»

«Συναγερμός» στο ΕΣΥ: 12 κενές κλίνες ΜΕΘ για κορωνοϊό στην Αττική - Αναδιατάσσεται το Σύστημα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο από τους οκτώ Έλληνες που τραυματίστηκαν στο Κιλιμάντζαρο

finlandia-serbia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» μεγατόνων στο Ευρωμπάσκετ: Η Φινλανδία πέταξε εκτός προημιτελικών τη Σερβία (92-86)

1 / 3