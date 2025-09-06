search
06.09.2025
06.09.2025 21:11

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια και ρίψεις μολότοφ στο Σύνταγμα – 26 προσαγωγές και 4 συλλήψεις (Photos)

06.09.2025 21:11
Επεισόδια ξέσπασαν στην πλατεία Συντάγματος μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Ομάδες ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εκτόξευσαν μολότοφ σε βάρος διμοιριών των ΜΑΤ, με τον κόσμο να αποχωρεί γρήγορα από το σημείο.

Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την κατάσταση να είναι εκρηκτική. Υπήρξαν μάλιστα μάχες σώμα με σώμα μεταξύ αστυνομικών και κουκουλοφόρων.

Δύο συλλήψεις και 26 προσαγωγές πριν από την έναρξη των ομιλών

Νωρίτερα η ΕΛ.ΑΣ είχε προχωρήσει σε 2 συλλήψεις και 20 προσαγωγές, στα Προπύλαια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο εκ των προσαχθέντων είχαν στην κατοχή τους πέντε 5 εμπρηστικούς μηχανισμούς καθώς και ένα σφυρί.

Ακολούθησαν άλλες έξι προσαγωγές και δύο συλλήψεις κατά τα βραδινά επεισόδια.

Η κατάσταση ηρέμησε λίγο αργότερα, ενώ από τις 20:30 κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

