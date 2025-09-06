Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Είκοσι προσαγωγές και δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ – Ένταση στα Προπύλαια

Σε 20 προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία λίγο πριν ξεκινήσει το συλλαλητήριο για τα Τέμπη.

Στα Προπύλαια επικράτησε ένταση για λίγη ώρα και η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές, όπου σύμφωνα με την αστυνομία, δύο εκ των προσαχθέντων έφεραν πάνω τους 5 εμπρηστικούς μηχανισμούς καθώς και ένα σφυρί.

Για τα δύο άτομα οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε σύλληψη.

