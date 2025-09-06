Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Είκοσι προσαγωγές και δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ – Ένταση στα Προπύλαια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε 20 προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία λίγο πριν ξεκινήσει το συλλαλητήριο για τα Τέμπη.
Στα Προπύλαια επικράτησε ένταση για λίγη ώρα και η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές, όπου σύμφωνα με την αστυνομία, δύο εκ των προσαχθέντων έφεραν πάνω τους 5 εμπρηστικούς μηχανισμούς καθώς και ένα σφυρί.
Για τα δύο άτομα οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε σύλληψη.
Διαβάστε επίσης:
ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Κλειστοί 6 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, ξεκινούν σε λίγο οι πορείες
Ξάνθη: Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς
Αναπληρωτές νηπιαγωγοί: «Με τις προσλήψεις δεν καλύφθηκε ούτε το 40% των κενών»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.