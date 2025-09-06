search
ΕΛΛΑΔΑ

06.09.2025 20:27

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Είκοσι προσαγωγές και δύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ – Ένταση στα Προπύλαια

Σε 20 προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία λίγο πριν ξεκινήσει το συλλαλητήριο για τα Τέμπη.

Στα Προπύλαια επικράτησε ένταση για λίγη ώρα και η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές, όπου σύμφωνα με την αστυνομία, δύο εκ των προσαχθέντων έφεραν πάνω τους 5 εμπρηστικούς μηχανισμούς καθώς και ένα σφυρί.

Για τα δύο άτομα οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε σύλληψη.

washighton-diadilosi-1
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον κατά του Τραμπ – Ζητούν την απόσυρση της Εθνοφρουράς από τους δρόμους 

karystianou_syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού: «Τα οστά των παιδιών μας μπορούν να αποκαλύψουν την αλήθεια»

xiaomi-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Εντοπίστηκε ύποπτο πακέτο έξω από την Xiaomi Arena

MARKO_RUBIO3
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι σε Ουάσινγκτον: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν υπονόμευσε τις συνομιλίες για εκεχειρία

mitsotakis-deth-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η μαντινάδα του Μητσοτάκη με αποδέκτη… την αντιπολίτευση (video)

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

1 / 3