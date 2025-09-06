Αναπληρωτές νηπιαγωγοί: «Με τις προσλήψεις δεν καλύφθηκε ούτε το 40% των κενών»

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026, καταγγέλλουν οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί.

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί είναι πλέον βέβαιο πως από την πρώτη ημέρα του αγιασμού, τα ολοήμερα τμήματα σε πολλές περιοχές της χώρας δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες που εργάζονται.

Η απουσία κάλυψης και η έλλειψη προσωπικού ανατρέπει την καθημερινότητα των γονιών και υπονομεύει τον ρόλο του σχολείου ως στήριγμα της κοινωνίας.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι τα νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα καλούνται να λειτουργήσουν με υπεράριθμα τμήματα, συχνά με έναν μόνο εκπαιδευτικό για 25 και πλέον παιδιά, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σωστή παιδαγωγική παρέμβαση και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να γίνουν μαζικές προσλήψεις νηπιαγωγών στη Β΄ Φάση, με πλήρη κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή. Εξασφάλιση της λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων από την πρώτη ημέρα και πλήρης κάλυψη των απουσιών/αδειών του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ενίσχυση της Προσχολικής και Ειδικής Αγωγής με επαρκείς δημόσιους πόρους και μόνιμους διορισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η παιδαγωγική συνέχεια, η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ασφάλεια των παιδιών.

Η επιστολή διαμαρτυρίας των αναπληρωτών Νηπιαγωγών

«Παρά τις τεράστιες και καταγεγραμμένες ανάγκες στην Προσχολική και Ειδική Αγωγή, οι προσλήψεις της Α΄ Φάσης για το σχολικό έτος 2025-2026 υπήρξαν μηδαμινές. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: δεν καλύφθηκε ούτε το 40% των πραγματικών λειτουργικών κενών, αφήνοντας τα σχολεία με σοβαρές ελλείψεις και θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

Η παιδεία δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, ούτε υπό αναμονή. Είναι θεμελιωμένο δικαίωμα κάθε παιδιού και αναφαίρετο κεκτημένο της κοινωνίας. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαρτάται από καμία «Β’ Φάση» προσλήψεων. Τα σχολεία –και ιδίως τα νηπιαγωγεία– οφείλουν να είναι στελεχωμένα πλήρως από την πρώτη ημέρα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Νηπιαγωγεία με υπεράριθμα τμήματα

Τα νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα καλούνται να λειτουργήσουν με υπεράριθμα τμήματα, συχνά με έναν μόνο εκπαιδευτικό για 25 και πλέον παιδιά, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σωστή παιδαγωγική παρέμβαση και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών. Η νομοθεσία και οι διεθνείς παιδαγωγικές πρακτικές προκρίνουν ανώτατο όριο 15 μαθητών ανά τμήμα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Ωστόσο, αυτό αγνοείται συστηματικά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στα μονοθέσια νηπιαγωγεία, όπου μια και μόνο νηπιαγωγός καλείται να διαχειριστεί μόνη της πολυπληθή τμήματα, χωρίς υποστήριξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ο αριθμός των παιδιών υπερβαίνει τους 25, τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και η σωματική τους ακεραιότητα.

Κατάρρευση του ολοήμερου προγράμματος

Είναι πλέον βέβαιο πως από την πρώτη ημέρα του αγιασμού, τα ολοήμερα τμήματα σε πολλές περιοχές της χώρας δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες που εργάζονται. Η απουσία κάλυψης και η έλλειψη προσωπικού ανατρέπει την καθημερινότητα των γονιών και υπονομεύει τον ρόλο του σχολείου ως στήριγμα της κοινωνίας.

Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη

Η κατάσταση στην Ειδική Αγωγή είναι εξίσου δραματική. Μόλις το 25% των εγκεκριμένων γνωματεύσεων ΚΕΔΑΣΥ για Παράλληλη Στήριξη καλύφθηκε στην Α’ Φάση. Χιλιάδες μαθητές με αναγνωρισμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρόλο που διαθέτουν επίσημη γνωμάτευση, θα μείνουν χωρίς εκπαιδευτική υποστήριξη – ακόμη και με τη δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων ΕΣΠΑ που έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό.

Το αποτέλεσμα είναι πως οι γονείς, σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, αναγκάζονται να στραφούν είτε σε ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη είτε σε νομικές οδούς, επωμιζόμενοι σημαντικό οικονομικό και ψυχολογικό βάρος, για να εξασφαλίσουν το αυτονόητο: μια δωρεάν, δημόσια και ισότιμη εκπαίδευση για τα παιδιά τους.

Ανησυχία για τις αλλαγές στα Τμήματα Ένταξης

Ο νέος νόμος που αφορά τα Τμήματα Ένταξης, εάν εφαρμοστεί ως έχει, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την πρώιμη παρέμβαση και ακυρώνει ουσιαστικά την υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αντί να ενισχύονται οι δομές συμπερίληψης, προωθούνται πρακτικές περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η διάταξη που προβλέπει ότι σε σχολικές μονάδες με έως 60 μαθητές θα τοποθετείται μόλις μία εκπαιδευτικός για όλα τα παιδιά με ανάγκες ένταξης, ανεξαρτήτως αριθμού ή επιπέδου υποστήριξης που απαιτείται. Μια τέτοια πρόβλεψη αναιρεί στην πράξη την εξατομικευμένη προσέγγιση και καθιστά αδύνατη την ουσιαστική παιδαγωγική παρέμβαση.

Η συμπερίληψη δεν μπορεί να μετριέται με βάση αριθμούς, αλλά με βάση ανάγκες. Κάθε παιδί χρειάζεται και δικαιούται στοχευμένη, διαρκή και εξατομικευμένη υποστήριξη, και όχι έναν κοινό εκπαιδευτικό για όλους, χωρίς τα κατάλληλα μέσα, χρόνο και υποδομές.

Βρισκόμαστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπου χρόνια τώρα έχουν διατεθεί ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Είναι κατάντια και θεσμική αποτυχία να αφήνονται οι μαθητές χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό από την πρώτη ημέρα του σχολείου. Αποτελεί ηθικό και θεσμικό ατόπημα για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία να επιτρέπει την έναρξη της σχολικής χρονιάς με χιλιάδες παιδιά ακάλυπτα, εκπαιδευτικούς εξουθενωμένους και γονείς σε απόγνωση.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60»

