Νέο πόρισμα για τα Τέμπη: Πρόβλημα με την πυρασφάλεια των τρένων εντόπισαν γερμανοί ειδικοί

Τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αποδείχθηκε πως ήταν η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες στα Τέμπη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο της Γερμανίας.

Όπως αποκαλύπτει το in.gr, το γερμανικό εργαστήριο διαπίστωσε πως η πυραντοχή των καθισμάτων του Intercity 62 που συγκρούστηκε στα Τέμπη, και κυρίως του βαγονιού Β2 όπου υπήρξε κι ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων– είναι σχεδόν τέσσερις φορές χειρότερη από τους προβλεπόμενους μέσους όρους στην Ευρώπη!

Τα αποτελέσματα των δοκιμών, που αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα πυρασφάλειας των τρένων του ελληνικού σιδηροδρομικού δίκτυο και φωτίζουν νέες παραμέτρους της τραγωδίας των Τεμπών, εντάχθηκαν στη δικογραφία την τελευταία στιγμή εξαιτίας των αργοπορημένων αιτημάτων από τις δικαστικές αρχές.

Ό,τι συνέβη δηλαδή και με τα νέα δεδομένα για την πυρόσφαιρα.

Η απορριπτική διάταξη του ανακριτή και η καθυστέρηση

Υπενθυμίζεται πως από την πρώτη στιγμή μετά το δυστύχημα, η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών( ΕΔΑΠΟ) είχε επισημάνει την ανάγκη διερεύνησης του ζητήματος της πυρασφάλειας μέσω δειγματοληψίας και δοκιμής καύσης των υλικών των καθισμάτων.

Αρχικά, οι δικαστικοί λειτουργοί έστειλαν κάποια δείγματα για ανάλυση σε ελληνικά εργαστήρια τα οποία όμως έκαναν μόνο ανάλυση χημικής σύστασης των ινών, αδυνατώντας να αποφανθούν για το επίπεδο αντοχής στη φωτιά που παρέχουν τα συγκεκριμένα υλικά.

Η ΕΔΑΠΟ επανήλθε με σχετικά αιτήματα για δειγματοληψία και αποστολή σε συγκεκριμένο πιστοποιημένο εργαστήριο της Γερμανίας, όμως ο ανακριτής εξέδωσε απορριπτική διάταξη τον Οκτώβριο του 2024, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη δοκιμή «δεν κρίνεται αναγκαία-ουσιώδης ανακριτική πράξη».

Έτσι, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έστειλε με δική του πρωτοβουλία τα σχετικά δείγματα στο εργαστήριο της Γερμανίας.

Η διαδικασία κόλλησε και πάλι γιατί το εργαστήριο ζητούσε να προεξοφληθεί το κόστος των 3.030 ευρώ για τις δοκιμές, κάτι που καθυστέρησε για γραφειοκρατικούς λόγους, καθώς έπρεπε να πληρωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εκδόθηκε αναφέροντας το σημείο αυτό στις εκκρεμότητες αλλά η διαδικασία δεν προχωρούσε.

Το σχετικό κόστος αποπληρώθηκε τελικά με καθυστέρηση 7 μηνών και μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Απολύτως ανεπαρκές σε επίπεδο πυραντοχής

Τα αποτελέσματα εστάλησαν από το γερμανικό εργαστήριο στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ πριν από μερικές ημέρες και, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν ήδη σταλεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή της Λάρισας.

Σύμφωνα με αυτά, το δείγμα καθίσματος από το μοιραίο βαγόνι Β2, μέσα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους κάποιοι επιβάτες, παρουσιάζεται απολύτως ανεπαρκές σε επίπεδο πυραντοχής.

Με όριο μέσου ρυθμού εκπομπής θερμότητας τα 50kW/m2 για τα τρένα που περνάνε από τούνελ (75 για τα τραμ ή τα τοπικά τρένα που κινούνται μόνο σε ανοικτούς χώρους), το συγκεκριμένο δείγμα έδειξε 192,3 kW/m2, επίδοση σχεδόν τέσσερις φορές χειρότερη από το όριο που ισχύει σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Κατόπιν αυτού, αναμένονται, όπως αναφέρουν τεχνικοί σύμβουλοι, οι επόμενες ενέργειες των δικαστικών αρχών για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει και νομικό ζητούμενο, πέραν των αναφερομένων ζητημάτων ασφαλείας που εκτιμάται ότι θα τεθούν κατόπιν ίσως και σχετικής σύστασης ασφαλείας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προς την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Έτσι ώστε να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

