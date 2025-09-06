Λακωνία: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αρχοντικό – Στη μάχη και 4 εναέρια

Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.

Στο σημείο έπευσαν άμεσα 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και 2 πεζοπόρες ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ηςΕ.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Θήβα: Σεισμός 3,5 Ρίχτερ – Αισθητός και στην Αττική

Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω «απειλής»

Σχολεία 2025: Η μέρα που ανοίγουν και η ώρα του αγιασμού για τη νέα χρονιά – Όλες οι αργίες του σχολικού έτους