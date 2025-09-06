Λακωνία: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αρχοντικό – Στη μάχη και 4 εναέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.
Στο σημείο έπευσαν άμεσα 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και 2 πεζοπόρες ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Μέχρι στιγμής, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
