Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω «απειλής»

Κανονικά διεξάγονται πλέον, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως περιείχαν σπρέι για γκράφιτι. Ο «συναγερμός» έληξε και οι δύο σταθμοί που νωρίτερα είχαν κλείσει τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.

Με εντολή της αστυνομίας, κατόπιν της εκδηλωθείσης απειλής, διακόπηκαν μέχρι τη διερεύνησή της, η λειτουργία δύο σταθμών στο μετρό Θεσσαλονίκης.

