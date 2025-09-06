search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 11:21
ΕΛΛΑΔΑ

06.09.2025 09:51

Κατερίνη: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 59χρονος Σέρβος

06.09.2025 09:51
Ένας 59χρονος Σέρβος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «Ολυμπιακή Ακτή» Κατερίνης Πιερίας.

Ο 59χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

