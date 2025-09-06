Κατερίνη: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 59χρονος Σέρβος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας 59χρονος Σέρβος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «Ολυμπιακή Ακτή» Κατερίνης Πιερίας.
Ο 59χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
