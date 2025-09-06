ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Στην… παγίδα της ματαιοδοξίας και της μεγαλομανίας του πιάστηκε γνωστός Έλληνας trapper, τον οποίο εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τη συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, εντόπισε αναφορά για αγορά από τον trapper ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας… 116.000 ευρώ !

Αμέσως, σήμανε συναγερμός στους επιτελείς της ΑΑΔΕ.

Από τον περαιτέρω έλεγχο, βρέθηκε οτι ο καλλιτέχνης είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Και δεν είναι μόνο αυτό.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν supercar, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων. Όπως και το ρολόι των 116.000 ευρώ !

Δηλαδή, ο καλλιτέχνης δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική. Και η μη κερδοσκοπική έκανε τις πολυτελείς αγορές, που ήθελε ο trapper, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης να μην πληρώνει φόρο για τίποτα !

Στον trapper καταλογιστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ερευνώνται σε βάθος τόσο η μη κεδοσκοπική εταιρεία, όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά από τους Ρομά