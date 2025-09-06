search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:15
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 08:30

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

06.09.2025 08:30
aade_0107_1920-1080_new

Στην… παγίδα της ματαιοδοξίας και της μεγαλομανίας του πιάστηκε γνωστός Έλληνας trapper, τον οποίο εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τη συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών και influencers, εντόπισε αναφορά για αγορά από τον trapper ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας… 116.000 ευρώ ! 

Αμέσως, σήμανε συναγερμός στους επιτελείς της ΑΑΔΕ. 

Από τον περαιτέρω έλεγχο, βρέθηκε οτι ο καλλιτέχνης είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Και δεν είναι μόνο αυτό. 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν supercar, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων. Όπως και το ρολόι των 116.000 ευρώ !

Δηλαδή, ο καλλιτέχνης δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική. Και η μη κερδοσκοπική έκανε τις πολυτελείς αγορές, που ήθελε ο trapper, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης να μην πληρώνει φόρο για τίποτα ! 

Στον trapper καταλογιστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ερευνώνται σε βάθος τόσο η μη κεδοσκοπική εταιρεία, όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά από τους Ρομά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

efimerides
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

el venizelow 88- new
BUSINESS

Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, αύξηση 6,7%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:10
deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

1 / 3