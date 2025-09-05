search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 00:46
ΕΛΛΑΔΑ

05.09.2025 23:12

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

05.09.2025 23:12
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

MEDIA

