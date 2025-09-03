Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι – Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι λίγο μετά τις 15:00 σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στο δήμο Αχαρνών Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά βρίσκεται σε φυτώριο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

