Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών καθώς και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.

Ήδη, με παρέμβαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμών καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό εφόσον χρειαστεί δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα όποια στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Μύκονος: Άγρια συμπλοκή αστυνομικών με μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες έξω από κατάστημα εστίασης – Πώς ξεκίνησαν όλα (video)

Τέμπη: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μετά την κατάθεση Παπαδημητρίου για το πόρισμα και την πυρόσφαιρα

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης