search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 12:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 12:17

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

03.09.2025 12:17
giatroi-new

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 58χρονος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό 18χρονης.

Πρόκειται για γνωστό παθολόγο που έχει ιατρείο στο κέντρο της πόλης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης για βιασμό.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε την Δευτέρα και σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας κατά την διάρκεια επίσκεψης της για εξέταση δέχτηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό.

Η ίδια με τον Δικηγόρο της προχώρησε σε μήνυση κατά του γιατρού.

Διαβάστε επίσης

Βασιλίσσης Όλγας: «Είναι κομβικός δρόμος και πρέπει να ανοίξει», λέει συγκοινωνιολόγος (Audio)

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
novasports_adv
ADVERTORIAL

Τα UEFA European Qualifiers για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παίζουν μπάλα στο γήπεδο του Novasports!

giatroi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

CX_30
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

opla new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παιδιά από 5 ετών θα παρακολουθήσουν μάθημα ασφάλειας στα πυροβόλα όπλα από φέτος στο Τενεσί

kafeneio_vouli_new_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σοκ και δέος» για τους βουλευτές: Η ακρίβεια «σαρώνει» και τη Βουλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

katerina-stikoydi-new
MEDIA

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 12:26
novasports_adv
ADVERTORIAL

Τα UEFA European Qualifiers για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 παίζουν μπάλα στο γήπεδο του Novasports!

giatroi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

CX_30
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

1 / 3