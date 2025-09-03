Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 58χρονος γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό 18χρονης.

Πρόκειται για γνωστό παθολόγο που έχει ιατρείο στο κέντρο της πόλης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης για βιασμό.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε την Δευτέρα και σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας κατά την διάρκεια επίσκεψης της για εξέταση δέχτηκε ακατάλληλη σωματική επαφή από τον γιατρό.

Η ίδια με τον Δικηγόρο της προχώρησε σε μήνυση κατά του γιατρού.

Διαβάστε επίσης

Βασιλίσσης Όλγας: «Είναι κομβικός δρόμος και πρέπει να ανοίξει», λέει συγκοινωνιολόγος (Audio)

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι