Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

Στη σύλληψη δύο 27χρονων Ελλήνων προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία ενός 47χρονου Αλβανού στο κέντρο της Αθήνας στις 18 Αυγούστου.

Οι δύο δράστες φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές πορτοφολιών, ωστόσο από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δολοφονία συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμπόριο ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν αποτέλεσμα πληρωμένου συμβολαίου, ενώ διερευνάται αν η εντολή δόθηκε από γνωστό έγκλειστο στις φυλακές.

Το θύμα ήταν ο Bashimi ή Artur Turabi, ο οποίος ήταν σεσημασμένος για σωρεία ποινικών παραβάσεων και είχε συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

