ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2025 09:37

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

03.09.2025 09:37
dolofonia_new

Στη σύλληψη δύο 27χρονων Ελλήνων προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία ενός 47χρονου Αλβανού στο κέντρο της Αθήνας στις 18 Αυγούστου.

Οι δύο δράστες φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές πορτοφολιών, ωστόσο από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δολοφονία συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμπόριο ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν αποτέλεσμα πληρωμένου συμβολαίου, ενώ διερευνάται αν η εντολή δόθηκε από γνωστό έγκλειστο στις φυλακές.

Το θύμα ήταν ο Bashimi ή Artur Turabi, ο οποίος ήταν σεσημασμένος για σωρεία ποινικών παραβάσεων και είχε συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι

ΔΟΕ: Στάσεις εργασίας έως το τέλος Σεπτεμβρίου και αιτήματα συνάντησης με τα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας

Λέσβος: Στην Εισαγγελία Μυτιλήνης η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων

PANOS_KAMMENOS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξαναερχόμαστε»: Τι εννοεί ο Πάνος Καμμένος για τις πολιτικές εξελίξεις και ποιος είναι το… «βλαμμένο, που θα φύγει»

ILEKTRIKI DIASYNDESUI NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακή τορπίλη στο καλώδιο: «Δεν είναι βιώσιμη η ηλεκτρικό διασύνδεση με Ελλάδα και Ισραήλ», λέει η Λευκωσία 

8Karekles_Marilena_Anastasiadou_Photography
ΘΕΑΤΡΟ

Η σκηνή στο Θέατρο Αλκμήνη γεμίζει καρέκλες για τους καλεσμένους από τις 4 Οκτωβρίου: «Οι Καρέκλες» του Ιονέσκο για δεύτερη σεζόν

annavissi_ndp0309
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η κοινή φωτογραφία με τον Elton John στο Instagram

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για το περιστατικό στην Αξιώτισσα: Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

