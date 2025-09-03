Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη δύο 27χρονων Ελλήνων προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία ενός 47χρονου Αλβανού στο κέντρο της Αθήνας στις 18 Αυγούστου.
Οι δύο δράστες φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπές πορτοφολιών, ωστόσο από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δολοφονία συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμπόριο ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν αποτέλεσμα πληρωμένου συμβολαίου, ενώ διερευνάται αν η εντολή δόθηκε από γνωστό έγκλειστο στις φυλακές.
Το θύμα ήταν ο Bashimi ή Artur Turabi, ο οποίος ήταν σεσημασμένος για σωρεία ποινικών παραβάσεων και είχε συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Διαβάστε επίσης:
