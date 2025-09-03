search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

03.09.2025 07:49

Λέσβος: Στην Εισαγγελία Μυτιλήνης η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων

03.09.2025 07:49
alogo new

Υποβλήθηκε χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης και τις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις καταγγελία για την κακοποίηση των αλόγων στα πανηγύρια στη Λέσβο.

Συνολικά 637 άνθρωποι συνυπέγραψαν την καταγγελία.

Η καταγγελία περιέχει 30 βίντεο και φωτογραφίες από φετινά ή παλαιότερα πανηγύρια και ένα σύνολο άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η καταγγελία του κ. Ηλία Ψυρούκη αναφέρει:

“Μετά από σκέψη και γνωρίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να έχει για εμένα, αποφάσισα να προχωρήσω σε καταγγελία για την κακοποίηση των αλόγων στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία της Αγιάσου.

Ένα πανηγύρι, που θα μπορούσε να είναι το ωραιότερο του νησιού, εκφυλίζεται κάθε βράδυ του τριημέρου 18-20 Ιουλίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι δημόσιοι φορείς, ακόμα και ο Δήμος Μυτιλήνης, υποστηρίζουν ενεργά αυτή την κατάσταση και φυσικά όλοι μαζί κάνουν τα στραβά μάτια.

Αλλά ας το πάρουμε από την αρχή. Κάθε βράδυ του πανηγυριού, μετά τις θρησκευτικές τελετές, σε κάποια σημεία του χωριού στήνεται μουσική και γλέντι. Μόλις όμως μεθύσουν οι «μάγκες» φέρνουν τα άλογα για φιγούρα.

Τα άλογα καλούνται συνήθως να ξενυχτήσουν δίπλα σε πολύ δυνατή μουσική και να κάνουν τσαλίμια για να ευχαριστηθεί το κοινό.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι τα ζώα σε τσίρκο απαγορεύονται στην Ελλάδα.

Το κακό δε σταματάει εκεί τα άλογα πρέπει να χορέψουν, να κάνουν σούζες κτλ σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο, στον οποίο σπάνε κούτες με σαμπάνιες, πετάνε μπουκάλια και το πλακόστρωτο είναι μούσκεμα.

Δεν αρκούν όμως αυτά, τα άλογα πρέπει να έρθουν και κοντά, για να αγριέψουν μωρέ λίγο και να μας δείξουν την βαρβατήλα τους.

Το εξαιρετικό είναι ότι καμιά φορά ποτίζουμε και λίγο αλκοόλ τα άλογα να πάρουν τα πάνω τους. Φυσικά καμία προστασία δεν υπάρχει, ούτε για τα άλογα ούτε για τους ανθρώπους. Ακόμα και η σέλα φαίνεται να είναι προαιρετική.

Η ελληνική νομοθεσία μιλάει επιτέλους για την υποχρέωση του ανθρώπου να φροντίζει την ευζωία των ζώων και όχι απλώς την μη ενεργητική κακοποίηση τους. Αυτά τα πράγματα γίνονται συστηματικά πολλά χρόνια τώρα. Αλήθεια κανένας φορέας δεν έχει ακούσει τίποτα; Τόσοι φορείς υποστηρίζουν το πανηγύρι και κανένας άνθρωπος δεν πέρασε μια βόλτα να δει τι συμβαίνει;

Τα πανηγύρια μας δεν είναι αυτά. Αυτή είναι όμως η παιδεία μας”

