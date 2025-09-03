Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση, επί της οδού Χρυσοστόμου στο Περιστέρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε επιχείρηση με υφάσματα και λευκά είδη, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο και στο δώμα του κτιρίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο με αναπνευστικά λόγω των καπνών, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρισκόταν εντός της επιχείρησης ωστόσο απομακρύνθηκε απ’ αυτήν χωρίς την παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, υλικές ζημιές προκλήθηκαν λόγω της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα καθώς και εθελοντές. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η αστυνομία στο Περιστέρι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία με υφάσματα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.

Ειδικότερα, λόγω της φωτιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Άνθιμου Γαζή.

Διαβάστε επίσης:

Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ

Μeteo: Το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι στην Ελλάδα από το 1960 το φετινό

Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής