ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2025 08:42

Στις φλόγες νταλίκα με απορρυπαντικά στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης

02.09.2025 08:42
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στο 302ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και πριν τον κόμβο Αερινού, τυλίχθηκε στις φλόγες μια νταλίκα με δύο επικαθήμενα.

Το φορτηγό μετέφερε απορρυπαντικά, υγρά καθαριστικά και απολυμαντικά χεριών, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε φωτιά.

Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 10 – 11 πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, τη ΒΙ.ΠΕ. και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, με δύναμη 20 – 22 πυροσβεστών.

Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, ενώ επεκτάθηκε και σε παρακείμενο πρανές της οδού, καίγοντας ξερά χόρτα σε έκταση περίπου ενός στρέμματος.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν σχεδόν το μισό εμπόρευμα που μετέφερε η νταλίκα, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

