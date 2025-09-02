Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος, ο «παπάς» και η «Κίμπερλι»

Το φως της δημοσιότητας είδε ο διάλογος που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ και αποκαλύπτει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του φερόμενου ως εγκέφαλου του κυκλώματος στην Κρήτη με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο. Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός δεν αρνείται την επικοινωνία με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας, υποστηρίζει όμως ότι δεν «ικανοποίησε» το αίτημα του ξενοδόχου.

Ο αποκαλυπτικός διάλογος Καμμένου – φερόμενου ως εγκεφάλου της σπείρας

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Τι απαντά ο Πάνος Καμμένος

Από την πλευρά του ο Πάνος Καμμένος, έδωσε τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που έχει καταγράψει η ΕΛ.ΑΣ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk, ο πρώην υπουργός δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα. Είπε χαρακτηριστικά:

«Τον ήξερα από παλιά, από όταν ημουν στη ΝΔ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για αυτόν τον παπά. Του είπα εντάξει έχω επαφές. Αλλά ούτε τον παπά πήρα ούτε τίποτα». «Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

«Δεν έχω σχέση. Με πήρε κάποιος από την Κρήτη και μου ζήτησε να βοηθήσω έναν παπά. Δεν τους ξέρω, αρνήθηκα κάθε συνομιλία», δήλωσε παράλληλα στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ, τα δύο αδέλφια – ξενοδόχοι και φερόμενοι ως εγκέφαλοι της μαφίας της Κρήτης ζήτησαν τη μεσολάβηση του πρώην προέδρου των ΑΝΕΛ, προκειμένου να εκλεγεί στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου «δικός τους άνθρωπος».

Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία, ο ένας εκ των αδελφών θέτει ευθέως το ζήτημα σε τηλεφωνική επικοινωνία που έχει με τον Πάνο Καμμένο και εκείνος τον διαβεβαιώνει ότι «εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικάνικο παράγοντα θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το ελέγχει απόλυτα».



Ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποφεύγει την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευνοούμενο των δύο αδελφών υποψήφιο, ωστόσο, ο ξενοδόχος τον οποίο έχει διαβεβαιώσει ότι ελέγχει τη θετική έκβαση του αιτήματος μεσολάβησης «εφόσον εξαρτάται από τον Αμερικανικό παράγοντα», του στέλνει γραπτό μήνυμα με τα στοιχεία του «εκλεκτού του» υποψηφίου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Τι αναφέρει η δικογραφία

Κατά την ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του Κ.Α. διαπιστώθηκε ότι, διατηρεί επαφές με τον Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ (κατά κόσμον Π.Α., γεν. 20/10/1980 στα Χανιά), ο οποίος διεκδικεί τον Μητροπολιτικό θώκο της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Στο πλαίσιο της χειραγώγησης του εν λόγω κληρικού και προσπάθειας τοποθέτησης σε περίπτωση εκλογής του στη σφαίρα επιρροής των αδελφών Α., ο Κ.Α. συνομιλεί με τον Πάνο Καμμένο (πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων), ώστε δια μέσω αυτού και του κύκλου επαφών του να αποφασιστεί η ενθρόνιση του Μελχισεδέκ ως Αρχιμανδρίτης στην Ι.Μ.Κ.Α.

Επιπλέον, για την άσκηση επιρροής, ο Κ.Α. ζητά να λάβει ως αντίτιμο, τμήμα Ιερών Οστών του Αγίου Λαζάρου, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, ο οποίος αποδέχεται τη συναλλαγή.

Είναι σαφές ότι η τοποθέτηση του Μελχισεδέκ ως Μητροπολίτη της Ι.Μ.Κ.Α. αποσκοπεί σε οικονομικές συναλλαγές των αδελφών Α. (Ως αναλυτικά εκτέθηκε παραπάνω) με την Εκκλησία, καθώς πρόκειται για «δικό τους άνθρωπο».

12/08/2025

Την 12/08/2025 και μεσημβρινές ώρες ο Κ.Α. επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον πολιτικό Πάνο Καμμένο.

Ο Α. αναφέρει στον Καμμένο τον Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και το ενδεχόμενο εκλογής του τον ερχόμενο Οκτώβριο, καθόσον είναι αποδεκτός από το Πατριαρχείο, την αμερικανική βάση στα Χανιά και άλλους.

Σύμφωνα με τον Α. ο Μελχισεδέκ τυγχάνει ιδιαίτερα αγαπητό, φιλικό του πρόσωπο. Ο Α. δράττεται της ευκαιρίας και ζητά από τον Καμμένο να επικοινωνήσει ο ίδιος ο Μελχισεδέκ μαζί του, πλην όμως ο Καμμένος αρνείται την άμεση επικοινωνία τη δεδομένη στιγμή και λέει στον Α. να διαβιβάσει στον Αρχιμανδρίτη τη βεβαιότητά του ότι αν η εκλογή εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα, θα επιτευχθεί μετά βεβαιότητας, καθόσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το ελέγχει απόλυτα».

Ακολούθως σε λίγα λεπτά ο Κ.Α. αποστέλλει με μηνύματα κειμένου «sms» στον Καμμένο το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και τη φράση «Για Δεσπότης Χανίων».

Ο Κ.Α. επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ. Ενημερώνει τον Μελχισεδέκ για το τηλεφώνημα που είχε με τον Πάνο Καμμένο και τις εξελίξεις.

Επίσης, γίνεται αναφορά σε τρίτο άγνωστο πρόσωπο με το όνομα «Κωνσταντίνος», ο οποίος επηρεάζεται ομοίως από τον Α. ως προς την επίτευξη της εκλογής και μάλιστα ο Α. δήλωσε πρόθυμος να παρέχει ο ίδιος όχημα και δύο άτομα προσωπική ασφάλεια, προκειμένου να μεταφέρουν τον «Κωνσταντίνο» στο Ηράκλειο προς επίτευξη του σκοπού.

Στο τέλος της συνομιλίας ο ζητάει από τον Α. να υπάρξει άμεση πίεση από την πλευρά του Καμμένου καθόσον υπάρχει πίεση χρονικά και πρέπει μέχρι τα τέλη του Αυγούστου να γίνουν οι κινήσεις.

Επίσης ευχαριστεί τον Α. για δωρεά που έχει κάνει στην εκκλησία.

Ακολούθως, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ο Α. επικοινωνεί εκ νέου με τον Μελχισεδέκ, με το ίδιο αντικείμενο συζήτησης. Ο Α. ενημερώνει τον Μελχισεδέκ ότι επικοινώνησε εκ νέου με τον Καμμένο για το θέμα της εκλογής.

Μάλιστα ο Μελχισεδέκ αναφέρει στον Α. ότι άγνωστο άτομο το οποίο αποκαλείται ως «Αθηναίος» (πιθανόν έτερος διεκδικητής ἡ έτερο άτομο του περιβάλλοντος) μόλις πληροφορηθεί τα «μηνύματα» θα τρομοκρατηθεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα το κάνει πάνω του…».

Στο τέλος της συνομιλίας ο Α., αφού έχει παρουσιάσει τον εαυτό του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως το άτομο που θα μεσολαβήσει με απόλυτο τρόπο και θα πετύχει σε βαθμό βεβαιότητας την εκλογή του, αφού δέχεται τις ευχές του Μελχισεδέκ, του ζητάει ένα ιερό λείψανο και συγκεκριμένα τον ρωτάει πώς μπορεί να βρει ένα κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο του πραγματικού Σταυρού του Ιησού. Ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι αυτό είναι σχεδόν ακατόρθωτο και ότι ο ίδιος κατέχει μια ελάχιστη ποσότητα του Τίμιου Ξύλου, η οποία του παραδόθηκε από τον ίδιο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, πλην όμως η ποσότητα είναι απειροελάχιστη και δεν μπορεί να διασπαστεί σε περεταίρω κομμάτια.

Μετά την αιφνίδια διακοπή της συνομιλίας ο Α. επικοινωνεί άμεσα με τον Μελχισεδέκ όπου ακολουθεί συζήτηση σχετικά με Ιερά Λείψανα. Ο Μελχισεδέκ αναφέρει ότι κατέχει γνήσια Λείψανα Αγίων και ότι θα αποδώσει στον Α. γνήσιο τεμάχιο Λειψάνου του Αγίου Λαζάρου, το οποίο έχει ήδη στην κατοχή του. Ο Α. ρωτάει τον Μελχισεδέκ αν είναι όντως γνήσιο το Λείψανο, ή αν είναι ψεύτικο από ζώο και ο Μελχισεδέκ, αστειευόμενος του αναφέρει τη φράση «σκάσε ρε μαλ@@ μη λες μαλ@@..», εξηγώντας του ότι το έχει προμηθευτεί από Ηγούμενο Μονής στην Κύπρο και επειδή είναι σε μεγάλη ποσότητα θα του αποδώσει ένα τεμάχιο. Ο Α. δράττεται της ευκαιρίας και ζητάει για δεύτερη φορά τεμάχιο του Τίμιου Ξύλου και ο Μελχισεδέκ του απαντάει ότι η ποσότητα που διαθέτει ο ίδιος είναι απειροελάχιστη και είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα σταυρό, και ότι την προμηθεύτηκε χάριν διαμεσολάβησης που πραγματοποίησε στο Φανάρι.

Και δεύτερη δικογραφία για τη «μαφία» της Κρήτης – Στρατολογήθηκε και αρχιμανδρίτης

Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με δράση σε Χανιά (κυρίως) και Ρέθυμνο, κατάφερε να επικρατήσει για χρόνια λόγω των ισχυρών μηχανισμών άμυνας που είχε αναπτύξει, συμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επιχείρηση για να ξετυλιχθεί το νήμα, όσο μπερδεμένο και καλά προστατευμένο κι αν ήταν, επισήμως ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, όμως τα στοιχεία και οι υποθέσεις, τις οποίες ταίριαξαν ως παζλ τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, ξεκινούν πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Είναι σημαντικό ότι ήδη οι αστυνομικοί, με εντολές και της αρμόδιας και συνδεδεμένης εποπτικά με την υπόθεση εισαγγελικης αρχής, ερευνούν και λειτουργούν και για δεύτερη σοβαρή δικογραφία, η οποία εμπλέκει ακόμη 40 πρόσωπα με την οργάνωση, η οποία στηριζόταν και αποκτούσε παράνομο πλούτο, από ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς, ενώ υπάρχουν στοιχεία ισχυρά που δένουν υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται, με εκμετάλλευση εκκλησιαστικης περιουσίας, αποχαρακτηρισμούς εκκλησιαστικών εκτάσεων, αλλά και παρεμβάσεις σε διοικητικά ζητήματα της εκκλησίας της Κρήτης. Σύμφωνα με ενημέρωση από πηγές, υπάρχει για παράδειγμα εμπλοκή κληρικού με ισχυρή εκκλησιαστική θέση, ο οποίος από θύμα εκβιασμών των επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης έγινε τελικά μέλος της, σύμφωνα με ισχυρές ενδείξεις που υπάρχουν στην πρώτη δικογραφία. Στη δεύτερη δικογραφία δε, υπάρχουν ενδείξεις και για δεύτερο κληρικό που συνδέεται με ισχυρά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, εξετάζονται στοιχεία και διερευνώνται οι ακριβείς σχέσεις κάποιων επιχειρηματιών με το κύκλωμα της οργάνωσης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να είναι κατηγορούμενοι, κάτι που, όπως τονίστηκε, αφορά σε απόφαση των δικαστικών αρχών.

Στις κατηγορίες υπάρχει και η περίπτωση απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικών, διότι όπως εξηγήθηκε, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να συλλάβουν έναν κατηγορούμενο, εκείνος κινήθηκε με το αυτοκίνητο του κατά πάνω τους με στόχο να τους χτυπήσει για να ξεφύγει.

Ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ για τις επίσημες καταγραφές, παρακολουθήσεις, διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην εξέλιξη της όλης προσπάθειας για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και, όπως ανέφερθηκε από τις πηγές, πραγματοποιείται έλεγχος για έκνομες ενέργειες και διασυνδέσεις αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με το κύκλωμα.

Παράλληλα όμως, στο μεγεθυντικό φακό της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται οι ενδείξεις που υπάρχουν για λειτουργό, ο οποίος υπηρετεί σε κρατικό νοσοκομείο στο νησί, ο οποίος δεν είναι κατηγορούμενος, αλλά υπάρχουν στοιχεία για επαφές του με άτομα της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως στοιχεία υπάρχουν και ενδείξεις, για πρώην υπουργό και αρχηγό κόμματος, ο οποίος συμμετέχει σε τηλεφωνικές συζητήσεις που αφορούν την προώθηση κληρικού σε ανώτερη θέση.

Ισχυρές ενδείξεις, επίσης, υπάρχουν και ερευνώνται σχετικά με ξυλοδαρμό και εκβιασμό κληρικού μετά από εντολή που δόθηκε από άλλον κληρικό προς άτομα της οργάνωσης.

Όλα αυτά αφορούν σε μερικές μόνο από τις λειτουργίες της οργάνωσης, η οποία είχε βαθιές ρίζες, σύμφωνα με καλά πληροφορημενες επίσημες πηγές, στην τοπική κοινωνία, έχοντας καταφέρει να διεισδύσει σε πολλές περιπτώσεις ευκαιριών για να αναπτύξει παράνομη δράση, από όπου θα μπορούσε να αποκομίσει κέρδη.

