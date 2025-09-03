ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το Σάββατο το κέντρο της Θεσσαλονίκης – 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones

Τουλάχιστον 2.500 αστυνομικοί, κάμερες, drones και θωρακισμένα οχήματα επιστρατεύονται εν όψει της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο θα μετατραπεί σε «φρούριο», με χιλιάδες αστυνομικούς και drones κατά την διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου 6 Αυγούστου για την 89η ΔΕΘ.

Από νωρίς το πρωί η παρουσία της αστυνομίας θα είναι εμφανής σε κομβικά σημεία της πόλης, με διμοιρίες των ΜΑΤ, κλούβες και κιγκλιδώματα να περικυκλώνουν το Βελλίδειο, προκειμένου να κρατηθούν σε απόσταση ασφαλείας οι διαδηλωτές. Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και ο Αίαντας ενώ drones της ΕΛΑΣ θα παρακολουθούν από ψηλά τις συγκεντρώσεις και θα μεταδίδουν ζωντανά τις εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων.

Αστυνομικοί θα βρίσκονται και εντός και εκτός κεντρικών σταθμών του Μετρό σύμφωνα με την ΕΡΤ ενώ θα τεθούν σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ήδη από το πρωί της Παρασκευής με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ωστόσο, ήδη από την Παρασκευή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται και στην συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο στις 18.00 το απόγευμα.

Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί τέσσερις συγκεντρώσεις, στην πλατεία της ΧΑΝΘ το ΠΑΜΕ, στο άγαλμα Βενιζέλου ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΚΕΕΡΦΑ, στην Καμάρα συλλογικότητες και αντιεξουσιαστές και στην πλατεία Αγίας Σοφίας μέλη της ΟΚΔΕ.

Απροσπέλαστο το κέντρο

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διεξαγωγής της «89ης ΔΕΘ», των παράλληλων εκδηλώσεων – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας – πορειών στο κέντρο της πόλης θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από τις 06:00 της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20:00 της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου 2025 δεν θα επιτρέπεται η στάση – στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.

Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.

Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

Από τις 15:00 της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι και τις 20:00 της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου 2025 δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 15:00 σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Λ.Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.

Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 08:00 έως 20:00, δεν θα επιτρέπεται η στάση – στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Ποιοι δρόμοι θα είναι ανοικτοί

Από τις 15:00 του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2025 και μέχρι το τέλος των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

